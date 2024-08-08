Лишь треть попыток сдать теоретический экзамен по вождению становятся успешными

С начала этого года сервисные центры МВД провели более 50 тысяч теоретических экзаменов по результатам самоподготовки по всей Украине. Из них более 16 800 были успешными с первой попытки. То есть 34% кандидатов в водители, которые самостоятельно подготовились, сдают теоретический экзамен с первого раза.

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Напомним, что кандидаты в водители, начиная с ноября 2023 года, имеют возможность сдавать теоретический экзамен без обращения в автошколу. Будущие руководители самостоятельно осваивают теоретический материал в соответствии с типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей.

Чтобы проверить свои знания – пригодится онлайн-тренажер. Он содержит все вопросы, которые будут на теоретическом экзамене в сервисном центре МВД. Программа позволяет изучать материал по темам учебной программы и в режиме реального времени ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан.

Для сдачи теоретического экзамена, необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД, который осуществляет экзаменационную деятельность. Услуги предоставляются по талонам предварительной записи. Осуществить запись возможно через функционал Е-запись или терминал, который расположен в сервисном центре МВД.

С собой нужно взять документы:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту;

идентификационный номер;

медицинскую справку, подтверждающую пригодность к управлению транспортным средством выбранной категории.

Если теоретический экзамен не сдан, следующая попытка возможна через 10 дней после неудачной. Это время дается для дополнительной подготовки. Стоимость сдачи теоретического экзамена - 250 грн.