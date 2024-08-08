Лише третина спроб скласти теоретичний іспит з водіння стають успішними

З початку цього року сервісні центри МВС провели понад 50 тисяч теоретичних іспитів за результатами самопідготовки по всій Україні. Із них понад 16 800 були успішними з першої спроби. Тобто 34% кандидатів у водії, які самостійно підготувалися, складають теоретичний іспит з першого разу.

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Нагадаємо, що кандидати у водії, починаючи з листопада 2023 року, мають можливість складати теоретичний іспит без звернення до автошколи. Майбутні керманичі самостійно освоюють теоретичний матеріал відповідно до типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв.

Щоб перевірити свої знання у пригоді стане онлайн-тренажер. Він містить усі питання, які будуть на теоретичному іспиті у сервісному центрі МВС. Програма дозволяє вивчати матеріал за темами навчальної програми та в режимі реального часу відповісти на 20 запитань за 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено.

Для складання теоретичного іспиту, необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС, який здійснює екзаменаційну діяльність. Послуги надаються за талонами попереднього запису. Здійснити запис можливо через функціонал Е-запис або термінал, який розташований у сервісному центрі МВС.

З собою потрібно взяти документи:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картку;

ідентифікаційний номер;

медичну довідку, що підтверджує придатність до керування транспортним засобом обраної категорії.

Якщо теоретичний іспит не складено, наступна спроба можлива через 10 днів після невдалої. Цей час дається для додаткової підготовки. Вартість складання теоретичного іспиту - 250 грн.