Як скласти теоретичний іспит для отримання водійських "прав"

Аби стати водієм, потрібно пройти шлях від вивчення теоретичної частини до застосування своїх знань на практиці та складання іспитів. І перший крок до омріяного посвідчення — це теоретичний іспит у сервісному центрі МВС.

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З початку року сервісні центри МВС провели понад 291 тисячу теоретичних іспитів, з них 34 тисячі за самопідготовкою. 34% кандидатів у водії, які самостійно підготувалися, складають теоретичний іспит з першого разу.

Як підготуватися до теоретичного іспиту

У кандидата у водії є два варіанти, як освоїти теоретичну частину: в акредитованій автошколі чи самостійно.

Якщо майбутній керманич освоює матеріал самостійно, він повинен вивчити правила дорожнього руху та інші питання згідно типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв. Можна скористатися онлайн-тренажером для перевірки знань правил дорожнього руху.

Онлайн-тренажер містить всі питання, що будуть на теоретичному іспиті у сервісному центрі МВС. Він дозволяє потренуватися в режимі реального іспиту: дається 20 запитань, які потрібно пройти за 20 хвилин. Якщо людина неправильно відповіла, можна подивитися відповідь. Це допоможе краще засвоїти теоретичну частину на конкретних прикладах із екзаменаційних білетів.

Як складати теоретичний іспит

Спочатку потрібно взяти талон на складання теоретичного іспиту онлайн через е-запис або в терміналі сервісного центру МВС. З собою потрібно мати паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичну довідку, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії. Прийти варто за 15 хвилин до вказаного часу у талоні. Якщо майбутній водій готувався до іспиту за самопідготовкою, про це потрібно повідомити адміністратора.

Іспит проводиться у спеціально обладнаному класі. Комп’ютери захищені програмою DLP, що унеможливлює сторонній доступ. Перед початком та протягом іспиту кандидат у водії проходить перевірку за допомогою системи Face ID. У приміщенні встановлені відеокамери. За 20 хвилин потрібно дати відповідь на 20 запитань, допускається лише 2 помилки.

Якщо не склав іспит

Наступна спроба скласти теоретичний іспит буде можлива не раніше 10 днів. Цей час виділяється для того, щоб кандидат у водії міг краще підготуватися. У майбутніх кермувальників є необмежена кількість спроб для складання теоретичного іспиту.

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У разі успішного складання теоретичної частини іспиту, майбутні водії звертаються до будь-якого акредитованого навчального закладу та розпочинають практичне навчання. Після успішного складання практичного іспиту в автошколі, майбутній кермувальник складає іспит у сервісному центрі МВС та отримує посвідчення водія.