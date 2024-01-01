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Понад 20 автошкіл позбавлено акредитації через махінації з "правами"

Останній випадок стався на Сумщині: внутрішня безпека Нацполіції викрила працівника автошколи на махінаціях з іспитами з водіння.
20 автошкіл позбавили акредитації через махінації - Auto24

20 автошкіл позбавлено акредитації

Євген Гудущан
logo6 червня, 14:50
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Оперативники Сумського управління ДВБ Нацполіції встановили причетність працівника однієї з автошкіл Сумщини до незаконних оборудок. Виявилось, що спеціаліст з підготовки водіїв пропонував слухачам курсу з водіння свою допомогу у складанні практичного іспиту у територіальному сервісному центрі.

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Зловмисник за гроші обіцяв вплинути на нібито знайомих посадових осіб ТСЦ для отримання позитивної оцінки при здачі екзамену. Правоохоронці оголосили чоловікові про підозру у зловживанні впливом. За скоєне передбачається покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Загалом за результатами роботи ДВБ впродовж останніх чотирьох місяців у зв’язку з незаконними оборудками з водійськими посвідченнями позбавлено акредитації понад 20 автошкіл.

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