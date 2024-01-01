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Более 20 автошкол лишены аккредитации из-за махинаций с "правами"

Последний случай произошел в Сумской области: внутренняя безопасность полиции разоблачила работника автошколы на махинациях с экзаменами по вождению.
20 автошкол лишили аккредитации из-за махинаций - Auto24

20 автошкол лишены аккредитации

Евгений Гудущан
logo6 июня, 14:50
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Оперативники Сумского управления ДВБ полиции установили причастность работника одной из автошкол в Сумской области к незаконным сделкам. Оказалось, что специалист по подготовке водителей предлагал слушателям курса по вождению свою помощь в сдаче практического экзамена в территориальном сервисном центре.

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Злоумышленник за деньги обещал повлиять на якобы знакомых должностных лиц ТСЦ для получения положительной оценки при сдаче экзамена. Правоохранители объявили мужчине о подозрении в злоупотреблении влиянием. За содеянное предусматривается наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Всего по результатам работы ДВБ в течение последних четырех месяцев в связи с незаконными махинациями с водительскими удостоверениями лишены аккредитации более 20 автошкол.

#Водительское удостоверение #Автособытие #Новости #Полиция

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