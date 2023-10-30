Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения. Все автомобили для обучения водителей будут иметь знак "Н" вместо "У".

Замена знаков на всех транспортных средствах для обучения должна произойти в течение шести месяцев. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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«Внесены изменения в Правила дорожного движения, которыми заменены слова «Учебное транспортное средство» словами «Навчальний транспортний засіб». Изложены изображения и описание опознавательного знака «Навчальний транспортний засіб» на замену знака «Учебное транспортное средство», — написал он в своем Telegram-канале.

Дело в том, что слова "Учебный" нет в украинском языке – транспортное средство бывает "Навчальним". Кстати, во многих автошколах уже давно перешли на это обозначение, даже несмотря на несоответствие действующим ПДД.

Соответствующее постановление уже доступна на официальном сайте Кабмина. Оно вступает в силу через шесть месяцев со дня публикации.