Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху. Всі автомобілі для навчання водіїв матимуть знак «Н» замість «У».

Заміна знаків на всіх транспортних засобах для навчання має відбутись впродовж шести місяців. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Внесено зміни до Правил дорожнього руху, якими замінено слова «Учбовий транспортний засіб» словами «Навчальний транспортний засіб». Викладено зображення і опис розпізнавального знаку «Навчальний транспортний засіб» на заміну знака «Учбовий транспортний засіб», - повідомив написав він у своєму Telegram-каналі.

Справа в тому, що слова “Учбовий” немає в українській мові – транспортний засіб буває “Навчальним”. До речі, в багатьох автошколах вже давно перейшли на це позначення, навіть попри невідповідність чинним ПДР.

Відповідна постанова вже доступна на офіційному сайті Кабміну. Вона набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.