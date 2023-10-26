20 жовтня Уряд України вніс правки до Правил дорожнього руху. Зміни обумовлюють необхідністю наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Про зміни до Правил дорожнього руху розповів на своїй сторінці у соцмережі перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Завдяки змінам у світлу пору доби поза межами населеного пункту водії завжди повинні вмикати ближнє світло фар (денні ходові вогні). Зріст дітей, яких обов’язково перевозити у дитячих кріслах, збільшили зі 145 до 150 см. Також є зміни в правилах зупинки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

«Раніше, з метою позначення транспортного засобу, що рухається у світлу пору доби поза межами населеного пункту, з 1 жовтня по 1 травня повинні були бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. Тепер такий часовий проміжок відмінено, і зазначене правило для транспортних засобів застосовується постійно», — повідомляє Олексій Білошицький.

На думку поліцейського це призведе до зменшення аварійності на українських дорогах. «За результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху (SWOV), завдяки використанню денних ходових вогнів (ближнього світла фар) кількість ДТП у світлу пору доби скоротилася на 10-15%», — пише поліцейський.

До яких наслідків призведе збільшення граничного зросту дітей зі 145 до 150 см, яких потрібно перевозити у дитячих кріслах, Олексій Білошицький не уточнює. Зазначає лише що «використання дитячих утримуючих систем — це не лише пасивна безпека вашої дитини, її життя та здоров'я, але й імовірність того, що у випадку ДТП вона залишиться живою чи отримає менш серйозні травми».

Також у новій редакції Правил на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 або 6.15.