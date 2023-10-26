20 октября Правительство Украины внесло правки к Правилам дорожного движения. Изменения обуславливают необходимостью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

Об изменениях в Правила дорожного движения рассказал на своей странице в соцсети первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Благодаря изменениям в светлое время суток вне населенного пункта водители всегда должны включать ближний свет фар (дневные ходовые огни). Рост детей, которых обязательно перевозить в детских креслах, увеличили с 145 до 150 см. Также есть изменения в правилах остановки на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

«Раньше, с целью обозначения транспортного средства, которое движется в светлое время суток за пределами населенного пункта, с 1 октября по 1 мая должны были быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар. Теперь такой временной промежуток отменен, и указанное правило для транспортных средств применяется постоянно», – сообщает Алексей Белошицкий.

По мнению полицейского, это приведет к уменьшению аварийности на украинских дорогах. «По результатам исследования Европейского исследовательского института безопасности дорожного движения (SWOV), благодаря использованию дневных ходовых огней (ближнего света фар) количество ДТП в светлое время суток сократилось на 10-15%», — пишет полицейский.

К каким последствиям приведет увеличение предельного роста детей с 145 до 150 см, которых нужно перевозить в детских креслах, Алексей Белошицкий не уточняет. Отмечает только, что «использование детских удерживающих систем — это не только пассивная безопасность вашего ребенка, его жизни и здоровья, но и вероятность того, что в случае ДТП он останется живым или получит менее серьезные травмы».

Также в новой редакции Правил на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 или 6.15.