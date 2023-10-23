Водителям вводится обязанность всегда включать фары во время движения вне населенных пунктов. Предельный рост детей, которых следует перевозить в детском кресле, увеличивается со 145 до 150 см.

Постоянный представитель Кабинета министров Украины в ВРУ Тарас Мельничук сообщил о внесении изменений в Правила дорожного движения. Изменения вносятся для приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

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В текущей редакции ПДД обязывают водителей включать фары вне населенных пунктов с 1 октября по 1 мая. В новой редакции водители всегда обязаны включать фары вне населенных пунктов.

«Предусмотрена обязанность включать во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар», – информирует Тарас Мельничук.

Также меняется предельный рост детей, для перевозки которых обязательно применяется детское автокресло. Сейчас детей в возрасте более 145 сантиметров можно перевозить без детского автокресла. В новой редакции этот показатель увеличивают до 150 сантиметров.

«Закреплен запрет перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства и на заднем сиденье мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев», – пишет нардеп.

Когда именно эти изменения вступят в силу, Тарас Мельничук не сообщает. С актуальной редакцией Правил дорожного движения можно ознакомиться на официальном сайте правительства по этой ссылке.