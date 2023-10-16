Правительство Украины приняло дополнение к процедуре пересечения границы водителями грузовиков и автобусов.

Изменения в правила пересечения государственной границы для водителей грузового и пассажирского транспорта, утвердил Кабмин в изменениях в постановление №57 от 27.01.1995 г. После его обнародования автоперевозчики смогут регистрировать на один выезд грузовика до двух водителей, автобуса – до трех.

До сих пор действовала другая норма, согласно которой при пересечении государственной границы в условиях военного времени разрешалось выезжать грузовиком из страны только одному водителю. Для автобусов эта квота была вдвое больше – два водителя.

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Впрочем, такая норма противоречила международным правилам: в Европе действуют очень жесткие правила продолжительности рабочего времени водителей и их отдыха, безопасности на дороге. И независимо от национальной принадлежности транспортного средства и гражданства водителя, эту норму труда должны выполнять все.

С введением новой процедуры пересечения границы водители украинских грузовиков и автобусов, выполняющих рейсы на дальние расстояния, теперь будут избегать штрафов органов контроля и смогут гораздо быстрее выполнять заказы. Ведь водители за рулем смогут сменять друг друга.

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В Европе и Украине действует режим работы и контроля отдыха водителей, согласно которому работник за рулем должен работать до 9-10 часов, а отдыхать - не менее 11 часов в сутки. За этим следят специальные дорожные службы в разных странах (например, в Украине – Укртрансбезопасность), а за невыполнение предусмотрены огромные штрафы. В то же время, если экипаж состоит из двух водителей, их рабочая смена может продолжаться уже до 21 часа.

Поскольку в среднем водитель в сутки может проехать до 700-750 километров, то со сменным экипажем в составе двух человек можно пройти 1500 километров. Таким образом, парный экипаж на грузовике будет доставлять груз вдвое быстрее одинарного. Это очень важно при перевозке быстропортящихся продуктов, почты и военного снаряжения.

В Европе режим работы водителей отслеживается с особым усердием, поскольку речь идет о безопасности на дорогах и здоровье всех участников движения. Фото: 40ton.net

Правда, пока неизвестно, чем будут руководствоваться пограничники при пропуске за границу двух-трех водителей в одной машине. Ведь при доставке грузов или пассажиров на короткие расстояния потребности в увеличенном экипаже нет.

То же касается общих грузов, не требующих высокой скорости доставки. К тому же машина должна быть оборудована подходящими местами для отдыха двух человек. Поэтому критерии пропуска двух водителей в грузовиках (и троих в автобусах), скорее всего, должны быть выписаны в ведомственных документах Госпогранслужбы. Иначе хорошая инициатива может превратиться в еще один путь незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста.