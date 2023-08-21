Сегодня на отдельных погранпереходах во Львовской и Черновицкой областях началось тестирование услуги єЧерга для автобусов, что должно ускорить процесс пересечения границы пассажирским транспортом.

На этой неделе пять автомобильных пунктов пропуска на границе Украины с Евросоюзом перейдут на такую технологию. Речь идет о МАПП во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях. В общей сложности, как сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, "автобусное тестирование" охватит уже семь пунктов пересечения границы.

"За три недели тестирования новой услуги для автобусов в Волынской области границу за записью пересекло около одной тысячи автобусов. Этап тестирования позволяет нам фиксировать пиковые часы и дни на пункте пропуска, чтобы планировать опцию слотирования для регулярных и нерегулярных маршрутов. Это значит, что водители в дальнейшем смогут выбирать конкретное время для пересечения границы, например, временной слот с 10 до 12 часов дня или другой", – пояснил замминистра Сергей Деркач.

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По информации Минвосстановления, кроме пунктов пропуска Ягодин – Дорогуск и Устилуг – Зосин, тестирование будет распространено на следующие пункты пропуска:

Краковец – Корчевая (Львовская область)

Шегини – Медика (Львовская область)

Порубное – Сирет (Черновицкая область)

Мамалыга – Кривая (Черновицкая область)

Чоп – Захонь (Закарпатская область)

Закарпатская область начнет тестирование со среды, 23 августа. Регистрация доступна за день до старта движения. Вчера, скажем, уже можно было записаться для пересечения вышеупомянутых пунктов пропуска Львовской и Черновицкой областей, которые сегодня начали тестировать єЧергу.

Завтра можно включиться в реестр Чоп-Захонь, система которого заработает в ночь со вторника на среду.

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Технология проста: данные водителя и автобуса вносятся в систему єЧерга, для чего следует зарегистрироваться на сайте https://echerha.gov.ua/ и выбрать нужный пограничный переход.

Кстати, с момента запуска проекта єЧерга в декабре прошлого года по этой технологии предварительной записи в очередь границу пересекло почти 340 тысяч грузовиков и зарегистрировалось более 60 тысяч водителей этих транспортных средств.

Предварительная запись в реестр прохождения МАПП через платформу єЧерга должна упорядочить очередь и сделать процедуру более комфортной. Фото: Госпогранслужба

Есть еще одна приятная новость: на границе с Румынией появится новый автомобильный пункт пропуска. В первую очередь, он рассчитан на грузовые транспортные средства. Это уже будет шестой АМПП на границе с этой страной.

Из пяти переходов операции с грузовым транспортом производят только таможенно-пограничные службы транспортных переходов Порубное – Сирет и Дяково – Халмеу, пропускная способность которых не превышает 400 грузовиков в сутки. Есть еще один пункт пропуска для паромного сообщения, но его производительность относительно сухопутных МАПП маленькая.