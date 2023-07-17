На паромной переправе Орловка - Исакча начал работать еще один паром, переправляющий грузовой, пассажирский, легковой транспорт и пеших туристов.

Девятисотметровый участок реки между румынским и украинским берегом в Ренийском районе Одесской области стал теперь более оживленным. Пропускная способность переправы выросла: за сутки паромы в обоих направлениях доставляют до 1000 пассажиров и 500 единиц транспорта, из которого около 150 грузового и 350 легкового.

Графиком предусмотрено 16 рейсов. Восемь отправлений обеспечивает украинский оператор и столько переходов совершает румынский перевозчик. По расписанию первая отправка из Исакча начинается в 0:00, а в 0:30 из Орловки отправляется другой паром. Далее отправления чередуются через каждые 180 минут в течение суток.

Читайте также Как подготовиться к выезду за границу на авто

Через три часа между рейсами паромщики успевают без суеты принять транспорт, разместить его равномерно на палубе, закрепить, взять на борт пассажиров и за 10 минут перейти на противоположный берег. По прибытии туда произвести разгрузку и снова загрузиться.

Рост пропускной способности на паромной переправе Орловка-Исакча разгрузит другие пункты пропуска на границе с Европой. Фото: МПП Орловка

Операторы паромной переправы разработали автоперевозчикам, автомобилистам и беженцам из зоны боевых действий подробную логистическую карту, благодаря которой можно отправиться в направлении Бухареста, Стамбула, Софии, Афин или других городов Европы или портов.

Расстояние от Исакча в Бухарест по хорошей дороге в 303 километра можно преодолеть за четыре часа, в Софию (679 км) – за 8 часов 30 минут, а в Стамбул (763 км) – за 10 часов.

Читайте также Украинцы стали чаще покупать страховку для выезда за границу

Самые длинные маршруты с румынского берега Дуная проложены в Солоники и Афины, куда по километражу поровну (976 км), но из-за различных рельефных перепадов дороги время путешествия в Афины будет на 30 минут длиннее – 12 часов.

Правда, указанное время на дорогу здесь условное, все зависит от транспортного средства, погоды и водительского опыта.