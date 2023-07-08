Любая ошибка в оформлении документов может привести к запрету пограничниками пересечь границу.

Перед выездом за границу на собственном автомобиле обязательно нужно выяснить все условия пропуска через границу. Какие документы должны быть на автомобиль, состояние автомобиля и оборудования должно быть при пересечении границы. И не забывайте о военном положении – есть ли у вас во время войны право выезда за границу?

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Документы для выезда на собственном автомобиле

При пересечении государственной границы на собственном автомобиле водителю необходимо иметь следующие документы:

водительское удостоверение международного образца;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

опознавательный знак Украины на авто (наклейка UA, но если на номере есть этот знак, то необязательно);

государственный номерной знак (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);

международную страховку «Зеленая карта».

Документы для выезда на чужом автомобиле

При пересечении государственной границы на чужом автомобиле (если владелец автомобиля в соответствии со свидетельством о регистрации другой) водителю необходимо иметь следующие документы:

водительское удостоверение международного образца;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

опознавательный знак Украины на авто (наклейка UA, но если на номере есть этот знак, то необязательно);

государственный номерной знак (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);

международную страховку "Зеленая карта";

доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу (или временный регистрационный талон на право управления автомобилем).

Кстати говоря украинцы стали чаще покупать "зеленую карту"

Действительность водительского удостоверения в стране пребывания

Перед выездом обязательно нужно выяснить, будет ли действительным ваше водительское удостоверение за границей. Причем не просто "за границей", а в конкретной стране пребывания. Поскольку управление транспортным средством без признанного страной пребывания водительского удостоверения может вылиться большими штрафами.

Национальное водительское удостоверение действительно во время управления транспортными средствами в странах, подписавших Венскую Конвенцию о дорожном движении 1968 года.

Кроме указанных стран есть государства, которые не подписывали Венской Конвенции о дорожном движении 1968 года. Поэтому в этих странах украинское национальное удостоверение соответствующего образца не действительно. Однако эти страны ратифицировали Женевскую Конвенцию о дорожном движении 1949 года. Настоящая Конвенция предусматривает обязательное наличие на их территории международного водительского удостоверения.

Что могут проверить на границе

Кроме документов, пограничники могут обратить внимание на оборудование и техническое состояние автомобиля. Это также может стать причиной запрещения пересечения границы.

В частности, на границе могут проверить наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. У некоторых автомобилей – наличие запасного колеса.

В некоторых странах тонировка запрещена на ветровом стекле и передних боковых окнах. Водителя могут вынудить снять такую пленку. Тонировка – одна из самых распространенных причин того, почему на границе не пропускают автомобили наших граждан.

Могут не впустить в определенную страну в случае несоответствия типа шин существующему сезону (зима/лето). В большинстве стран ЕС в период с 1 ноября по 31 марта на авто должны быть установлены зимние шины. В некоторых странах рекомендуется замена шин только при ухудшении погодных условий. Во многих европейских странах запрещена шипованная резина.

Если есть серьезные повреждения кузова или стекла, вас тоже могут не пропустить через границу. К числу повреждений относится отсутствие бампера, бокового зеркала, большие вмятины и т.п. Пограничник может не разрешить пересечь границу при наличии трещины на ветровом стекле.

Экологические требования к автомобилю страны пребывания

В некоторых странах существуют экологические требования к автомобилям, например, к выбросам вредных веществ. Убедитесь, что ваш автомобиль отвечает таким требованиям или что у вас есть необходимые разрешения или соответствие.

Напомним когда введут новый экологический стандарт Евро 7.