Люди стоят перед пунктами пропуска в течение 12-14 часов. Очевидной причины таких задержек нет.

Движение автотранспорта из Украины в Польшу и обратно существенно оживилось. В частности, 2 июля западные границы Украины с ЕС по обоим направлениям пересекли 119 тысяч человек на 21 тысячах транспортных средств. Эти показатели – самые высокие с марта 2022 года, сообщает Госпогранслужба.

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Активнее всего путешественники едут через границу с Польшей. Так, за минувшие сутки его пересекли 75 тысяч человек. Из-за этого возле пунктов пропуска на украино-польской границе отмечаются накопления транспорта.

Основной причиной увеличения пассажиропотока пограничники называют начало сезона отпусков и каникул. Также граждане сетуют на медленную работу таможенников и пограничников, особенно с польской стороны. Причиной такой работы они называют увеличение контрабанды.

В связи с увеличением нагрузок на польские пункты пропуска пограничники рекомендуют украинцам, следующим через Польшу транзитом, по возможности выбирать для пересечения границы пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей. Там очереди меньше, и хотя для объезда придется преодолеть больший путь, по времени это может быть быстрее, чем стоять перед пунктом пропуска. Прежде чем выбирать пункт пропуска, стоит посмотреть информацию о наличии очередей, которую ежедневно публикует Госпогранслужба.

Наибольшие накопления с легковушек на выезд из Украины наблюдались в Краковце, Шегинях, Рави-Русской и Устилуге. На выходных на въезд в Украину в Краковце и Шегинях очереди достигали около 200 авто. Накопление пассажирских автобусов в сторону Польши зафиксировано в Краковце, Шегинях и Грушеве.

Напомним, как посмотреть наличие очередей в Украину