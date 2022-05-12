Подборка полезных ссылок на официальные информационные сервисы соседних стран.

Информацию о состоянии очередей для автомобилей и пешеходов в контрольно-пропускных пунктах на выезд из Украины ежедневно предоставляет Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница. На въезд в Украину также бывают очереди, и для разных транспортных средств на разных КПП они другие.

Чтобы узнать, какая очередь на КПП в Украину, нужно предварительно зайти на сайт пограничников той страны, из которой вы въезжаете.

Напомним, что пропуск в Украину авто с нулевым растаможиванием ведется только на нескольких КПП

Информацию о состоянии очередей на въезд в Украину из европейских стран можно найти в следующих источниках:

🇵🇱 из Республики Польша



🇸🇰 со Словацкой Республики



🇭🇺 из Венгрии

(необходимо нажать на название конкретного пункта пропуска)

🇷🇴 из Румынии



🇲🇩 из Республики Молдова

В большинстве случаев на этих сайтах информация на национальном языке, для понимания воспользуйтесь онлайн-переводчиками.

Основным документом, регламентирующим порядок пересечения государственной границы гражданами Украины, являются “Правила пересечения государственной границы гражданами Украины”, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года №57.

Кроме того, для получения актуальной и достоверной информации рекомендуем пользоваться официальным сайтом Государственной пограничной службы Украины и страницами пограничного ведомства в социальных сетях.