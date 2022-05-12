Добірка корисних посилань на офіційні інформаційні сервіси сусідніх країн.

Інформацію про стан черг для автомобілів та пішоходів у контрольно-пропускних пунктів на виїзд з України щоденно надає Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Натомість на в’їзд в Україну також бувають черги, і для різних транспортних засобів на різних КПП вони інші.

Щоб дізнатись, яка черга на КПП до України, треба попередньо зайти на сайт прикордонників тієї країни, з якої ви в’їжджаєте.

Нагадаємо, що пропуск в Україну авто з нульовим розмитненням ведеться лише на кількох КПП

Інформацію щодо стану черг на в’їзд до України з європейських країн можна знайти у наступних джерелах:

🇵🇱 з Республіки Польща



🇸🇰 зі Словацької Республіки



🇭🇺 з Угорщини

(необхідно натиснути на назву конкретного пункт пропуску)

🇷🇴 з Румунії



🇲🇩 з Республіки Молдова

В більшості випадків на цих сайтах інформація національними мовами, для розуміння скористайтесь онлайн-перекладачами.



Основним документом, який регламентує порядок перетину державного кордону громадянами України є “Правила перетинання державного кордону громадянами України” затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57.



Крім того, з метою отримання актуальної і достовірної інформації рекомендуємо користуватися офіційним сайтом Державної прикордонної служби України та сторінками прикордонного відомства у соціальних мережах.