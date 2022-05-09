Відтепер ці автомобілі ввезти в Україну можна лише через один пункт пропуску, де утвориться черга на кільканадцять кілометрів. А транспортні засоби загальною масою більше 3,5 т ввозити фактично заборонили.

Намагання уряду зменшити черги на кордонах з європейських країн до України призвело до суттєвого ускладнення ввезення деяких автомобілів без сплати податків. І хоча процедура "нульового розмитнення" діє як мінімум до 25 травня (формального закінчення воєнного стану в країні), вже зараз провезти в нашу країну деякі види автомобілів без сплати податків стало проблематично або навіть неможливо.

Справа в тім, що, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 354-р від 03 травня 2022 року, ввозити автомобілі з подальшим "нульовим розмитненням" можна лише через три пункти пропуску: Грушів та Устилуг на кордоні з Польщею (у Львівській та Волинській областях відповідно), а також Малий Березний на кордоні зі Словаччиною (у Закарпатській області).

Йдеться про оформлення автомобілів для особистого користування, а не для потреб армії, наголошують у Інституті досліджень авторинку. Таким чином уряд намагався зменшити черги на кордоні, розвантаживши великі пункти пропуску для пропуску вантажів та гуманітарної допомоги.

Втім, ексначальник Львівської митниці, експерт із практичного застосування митного законодавства Асоціації професійних митних посередників Левко Прокіпчук, вважає, що цим рішенням уряд суттєво ускладнив можливості ввозу деяких типів автомобілів. Адже вказані КПП з Польщею – лише для легкових автомобілів масою до 3,5 т, а вантажівки чи навіть авто не на ходу перетинати ці пункти не можуть. Для них просто немає відповідної технічної та законної можливості.

КПП зі Словаччиною пристосований як для легкових, так і вантажних перевезень (загальною масою до 3,5 т), тож саме він матиме максимальне навантаження. Адже через нього будуть возити легкі вантажівки з усієї Європи та легкові машини з Угорщини та Румунії. Питання ввозу вантажівок масою більше 3,5 т залишається невирішеним.

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"Рішення про оформлення таких транспортних засобів виключно на КПП, які не мають для цього відповідної інфраструктури, може повністю заблокувати їх імпорт" — розповідає Левко Прокіпчук. А це не лише вантажівки, але й тягачі, причепи та напівпричепи, спецтехніка, автобуси та інші категорії транспорту, які необхідні українцям.

Також не зможуть перетинати польсько-українські КПП автовози. Адже з України заборонено виїжджати чоловікам призовного віку, тому куплені за кордоном легковики переважно консолідували десь біля кордону та перевозили по 6-7 одиниць. Тепер автовозам доведеться розвантажуватись перед кордоном та ввозити легкові авто по одному. Це суттєве збільшення часу оформлення, а значить – черг перед кордоном.

Ще одна проблема, яка виявилась після постановки Кабміну – ввезення пошкоджених авто, зокрема з США, де більшість машин купують на аукціонах після ДТП. Вони не можуть пересуватися своїм ходом, а визначені два польські КПП не призначені для пропуску лафет і автовозів, які їх транспортують. Оскільки морські порти вимушено тимчасово не працюють, ввезення "американців" буде можливим лише через словацький КПП.

Малий Березний – єдиний пункт пропуску, через який дозволено рух вантажного транспорту масою до 3,5 т

Таким чином, перед визначеними Кабміном трьома КПП утворяться величезні черги на кільканадцять кілометрів, яку будуть тягнутися навіть через іноземні населені пункти.

До речі скільки дорогих автомобілів українці ввезли під час війни

Це також призведе до здорожчання вартості доставки автомобілів з-за кордону. Незручності та значний час простою в черзі може привести до формування ціни перевезення $1,5-2 тисяч за одне авто. Таким чином, враховуючи здорожчання автомобілів за кордоном, ціна машин, ввезених під "нульове" розмитнення, може зрости до "передвоєнного" рівня.

Водночас черги на інших КПП можуть не особливо зменшитися, впевнені експерти Інституту досліджень авторинку. Адже основною причиною черг є, у першу чергу, зміна логістичних ланцюжків — усе навантаження припало на наземні пункти пропуску із країнами Європейського Союзу. Тому рішення щодо великих черг в першу чергу варто шукати у спрощенні формальностей та автоматизації процесів під час пропуску транспортних засобів на кордоні, переконані експерти.