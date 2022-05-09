Уряд дозволив переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України, лише у трьох пунктах пропуску автомобільного сполучення.

Відповідне розпорядження від 03.05.2022 № 354-р “Питання переміщення окремих транспортних засобів через митний кордон України” оприлюднене на Урядовому порталі, передає “Закон і Бізнес”.

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Згідно із документом, встановлено такі пункти:

- пункт пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського автомобільного сполучення “Устилуг”;

- міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення “Грушів”;

- міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення “Малий Березний”.

Нагадаємо, відповідно до ст. 195 Митного кодексу, переміщення товарів через митний кордон України здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України може здійснюватися у спеціально визначених пунктах пропуску через державний кордон України. Переліки таких товарів та пунктів пропуску затверджуються Кабінетом Міністрів України.