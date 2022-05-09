Правительство разрешило перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины, только в трех пунктах пропуска автомобильного сообщения.

Соответствующее распоряжение от 03.05.2022 № 354-р "Вопрос перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины" обнародован на Правительственном портале, передает "Закон и Бизнес".

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Согласно документу установлены следующие пункты:

– пункт пропуска через государственную границу для международного пассажирского автомобильного сообщения Устилуг;

– международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Грушев";

– международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Малый Березный".



Напомним, согласно ст. 195 Таможенного кодекса перемещение товаров через таможенную границу Украины осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу Украины, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины в соответствии с международными договорами Украины, заключенными в установленном законом порядке.

Перемещение отдельных видов товаров через таможенную границу может осуществляться в специально определенных пунктах пропуска через государственную границу Украины. Перечни таких товаров и пунктов пропуска утверждаются Кабинетом министров Украины.