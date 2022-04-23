Народный депутат Даниил Гетманцев считает, что льгота по уплате НДС, пошлины и акциза используется не по назначению.

"Мало кто ищет машину для приобретения во время войны, а коммерческие структуры, используя эти льготы, завозят на территорию Украины автомобили для дальнейшей перепродажи", – сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире радио НВ.

Также интересно сколько автомобилей ввезли украинцы по новому закону.