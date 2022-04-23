Народный депутат Даниил Гетманцев считает, что льгота по уплате НДС, пошлины и акциза используется не по назначению.
"Мало кто ищет машину для приобретения во время войны, а коммерческие структуры, используя эти льготы, завозят на территорию Украины автомобили для дальнейшей перепродажи", – сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире радио НВ.
Также интересно сколько автомобилей ввезли украинцы по новому закону.
"Уже более 10 тысяч автомобилей прошли через таможенную границу без уплаты налогов. Очереди на западной границе достаточно большие. Правительство предложило такое решение, учитывая то, что большое количество автомобилей было повреждено и будет еще повреждено в результате агрессии. Хотя кое-где мы видим, что зарабатывают от этого не простые люди, а дельцы, поэтому мы сейчас рассматриваем возможность этот процесс прекратить", — заявил нардеп.