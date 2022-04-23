Народний депутат Данило Гетманцев вважає, що пільга зі сплати ПДВ, мита та акцизу використовується не за призначенням.

"Мало хто шукає автівку для придбання в війну, а комерційні структури, використовуючи ці пільги, завозять на територію України автівки для подальшого перепродажу", — сказав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі радіо НВ.

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"Вже більше 10 тисяч автівок пройшли через митний кордон без сплати податків. Черги на західному кордоні достатньо великі. Уряд запропонував таке рішення, враховуючи те, що велика кількість автівок була пошкоджена і буде ще пошкоджена внаслідок агресії. Хоча подекуди ми бачимо, що заробляють від цього не прості люди, а ділки, і тому ми зараз розглядаємо можливість цей процес припинити", — заявив нардеп.