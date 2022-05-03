У Раді збираються відкласти на невизначений строк проект про скасування пільгового розмитнення автомобілів.

Верховна Рада поки не буде найближчим часом розглядати законопроект №7311, що передбачав скасування пільгового розмитнення на переважну більшість автівок.

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Нагадаємо, що пільгове розмитнення було введено з метою поповнення потреб Збройних Сил України, волонтерів, а також для того, щоб родини, які лишилися без засобу пересування через війну і фізичне знищення їх авто, могли придбати дешеве авто.

Разом з тим, голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев через деякий час після введення у дію таких пільг запропонував їх скасувати через недоотримання бюджетом коштів. Його пропозиція, що вилилася у законопроект 7311, викликала дискусію серед колег.

2 травня перший заступник голови комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк написав: “Усім хто переживав, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить податкові зміни 7311… Не переживайте, не ухвалить”.

Очільник податкового комітету Данило Гетманцев реагуючи на допис Железняка написав: “Поїду куплю євробляху”.

Народний депутат України, член Комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс ввечері 2 травня підтвердив, що з огляду на ті аргументи, які озвучувалися у ході обговорення, розгляд питання поки відкладено.