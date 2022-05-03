В Раде собираются отложить на неопределенный срок проект об отмене льготного растаможивания автомобилей.

Верховная Рада пока не будет в ближайшее время рассматривать законопроект №7311, предусматривавший отмену льготного растаможивания на большинство автомобилей.

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Напомним, что льготное растаможивание было введено с целью пополнения потребностей Вооруженных Сил Украины, волонтеров, а также для того, чтобы семьи, оставшиеся без средства передвижения из-за войны и физического уничтожения их автомобиля, могли приобрести дешевый автомобиль.

Вместе с тем, председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев спустя некоторое время после введения в действие таких льгот предложил их отменить из-за недополучения бюджетом средств. Его предложение, которое вылилось в законопроект 7311, вызвало дискуссию среди коллег.

2 мая первый заместитель председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал: "Всем, кто переживал, что Верховная Рада в ближайшее время примет налоговые изменения 7311… Не переживайте, не примет".

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев реагируя на сообщение Железняка написал: "Поеду куплю евробляху".

Народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам правовой политики Игорь Фрис вечером 2 мая подтвердил, что, учитывая те аргументы, которые озвучивались в ходе обсуждения, рассмотрение вопроса пока отложено.