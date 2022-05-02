Некоторые депутаты и таможенники очень хотят отменить нулевую растаможку и вернуться к старым отработанным схемам. Какие аргументы используют и почему они ошибочны рассказал один из бывших руководителей таможни.

Экс-начальник Львовской таможни ДФС и эксперт по вопросам практического применения таможенного законодательства Левко Прокипчук рассказал почему нулевая растаможка авто организована плохо, и как это используют для манипулирования общественным мнением.

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"Убежден, что при верной организации процессов волонтеры, которые будут ввозить гумпомощь и граждане, которые ввозят авто для себя, не будут создавать препятствий друг другу”, – считает Левко Прокипчук. Далее эксперт четко и по пунктам объясняет, почему нулевая растаможка сейчас нужна и должна продолжать действовать как минимум во время военного положения.

Действительно ли установленные правила позволили ввезти люксовые авто и направлена ли отмена льгот на решение этой проблемы?

Так, действующие правила не ограничивают авто, которые могут быть ввезены со льготами. Из-за этого более 300 люксовых авто было ввезено без налогов при импорте. И конечно это вызывает неприятие как у граждан Украины (особенно у тех, которые не везут авто), так и за рубежом.

Однако много ли это в относительных цифрах – примерно 1% от всех ввезенных со льготами автомобилей. В связи с этим возникает риторический вопрос: следует ли отменять льготы для десятков тысяч, чтобы ограничить злоупотребления сотен? Тем более, что для решения данного пазла можно лишь внести изменения, предусмотрев, что освобождение от налогообложения, не применяется к операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта авто, не только, которые имеют происхождение из России и Беларуси, но и тех при наличии которых уплачивается т. н. налог на роскошь (собственные легковые автомобили, что в соответствии с п. п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 НКУ являются объектами налогообложения).

Действительно ли льготами пользуются лишь "перекупы", а не простые граждане?

Очень странное мнение выразил глава комитета по налоговой и таможенной политике ВР, что мало кто ищет автомобиль для покупки в войну, а коммерческие структуры, используя эти льготы, завозят на территорию Украины автомобили для дальнейшей перепродажи. Непонятно остается лишь, кто же будет покупать авто у дельцов, если мало кто ищет авто для приобретения.

Установленные льготы привели к существенным потерям государственного бюджета, доходы которого крайне важны в условиях войны.

Ошибочность такой позиции заключается в том, что власть считает возможные потери бюджета линейно (считая, что отмена льгот не повлияет на количество импортируемых авто). Однако почему-то никто не предоставляет официальные данные о количестве авто импортированных и сумме уплаченных налогов в марте 2022 года. Кроме того при регистрации ввозимых транспортных средств уплачивается взнос в Пенсионный фонд (по приблизительным расчетам за время действия нулевой растаможки уплачено более 200 млн.грн.), а каждое ввезенное авто мультиплицирует занятость и дополнительные поступления (от топлива, обслуживания и тому подобное).

Из-за действия закона о нулевой растаможке на границе возникли огромные очереди, поэтому волонтеры не могут быстро привезти гуманитарную помощь, а на пропуск одного автомобиля нужно примерно 40 мин.

Действительно очереди частично возникли из-за авто, но льготы были не только на них, но на любые импортируемые товары, а фактически действующей осталась лишь западная сухопутная граница, что безусловно привело к повышению внешнеэкономической активности на соответствующем участке. На возникновение очередей повлияли также и предпраздничный период, когда водители пытались успеть пересечь границу, и вернуться к праздникам. И безусловно фактором, влияющим на ажиотаж являетс временность льготы и постоянные медийные сообщения о предстоящей отмене указанной льготы.

Очень удивляет озвученная позиция, что пропуск авто занимает много времени, и это в свою очередь затрудняет пропуск гумпомощи. Для решения указанной проблемы нужно не отменять льготы, а упрощать таможенные процедуры (отменять предыдущую декларацию или же упрощать ее форму вроде той, что сейчас используется для ввоза гумпомощи). Тем более, что в настоящее время нет ни одной причины для недоставки таких автомобилей во внутренние подразделения таможни.

Более полугода назад было анонсировано, что авто можно будет оформить через Дию. С существующими в то время правилами это выглядело как пиар, однако сейчас можно было бы реализовать ту инициативу, ведь заявленная стоимость при импорте ни на что не влияет.

Кроме того существующие нормы по сути исключили любые коррупционные факторы, поскольку от действий должностных лиц не зависит уровень налогообложения при ввозе автомобиля.

Почему ограничение пунктов пропуска, через которые можно ввозить авто не решило вопрос с очередями?

Основная причина в том, что указанные пункты были определены только в Фейсбуке заместителя министра инфраструктуры, а ни одного постановления КМ по данному вопросу не было принято. И эта дезинформация только ухудшила ситуацию, потому что волонтеры требовали выполнения правил, которых на самом деле не было.

Ввоз авто в условиях войны не является первоочередной потребностью, ведь “ребята из ВСУ не задаются вопросом приобретением транспортных средств”, а потому льготы следует отменить.

Адепты идеи отмены "нулевой растаможки" умышленно противопоставляют эту льготу потребностям военных, поскольку так значительно легче манипулировать общественным мнением. Дешевое и надежное авто нужно не только нашим военным, а многим и многим гражданам, как для эвакуации, так и тем, кто потерял свои машины.

"Убежден, что при верной организации процессов волонтеры, которые будут ввозить гумпомощь и граждане, которые ввозят авто для себя, не будут создавать препятствий друг другу”, – считает Левко Прокипчук.