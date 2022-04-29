Вполне возможно, что нулевые налоги на ввоз автомобилей будут отменены. Профильный комитет Верховной Рады уже принял решение.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании в пятницу, 29 апреля, одобрил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения", которым отменяется ряд налоговых льгот, вступивших в силу в начале апреля.

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Об этом первый заместитель руководителя Комитета, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил на своем канале в Telegram.

Он отметил, что в одобренном варианте законопроекта депутаты согласились сохранить льготное налогообложение реализации топлива и льготы при растаможке полноприводных легковых автомобилей до 2017 года выпуска для ВСУ.

"Отменяются льготы по НДС, акцизу и пошлины при ввозе транспортных средств. К сожалению, этой опцией стали многие пользоваться, чтобы дешево завозить люксовые иномарки, поэтому пришлось убрать. Остаются льготы на ввоз полноприводных джипов к 2017 году выпуска, необходимых для ВСУ. Горючее будет и дальше облагаться налогом по уменьшенному НДС и без акциза", – написал Железняк.

В итоге документом предлагается:

увеличить размер военного сбора с 1,5% до 3%, освободив от уплаты военнослужащих и работников правоохранительных органов;

возобновить налогообложение ввозной пошлиной и НДС ввозимых гражданами транспортных средств, за исключением полноприводных джипов до 2017 года выпуска, необходимых для нужд Вооруженных Сил;

разрешить ввозить в Украину тракторы, грузовики, спецтехнику, отвечающие стандарту Евро-3 на период военного положения;



В то же время нардеп Ирина Шкрум уточнила, что:

машины для гуманитарных нужд для армии, теробороны и других нужд защиты страны –

будут ввозиться БЕЗ никаких пошлин и препятствий, как и сейчас

внедорожники пикапы 4х4 к 2017 году выпуска будут ввозиться даже без писем воинских частей всеми волонтерами и гражданами и желающими – как и сейчас, без пошлин.

обычные граждане смогут ввести машины для собственного пользования взамен тех, которые сожжены и разбомблены во время войны БЭЗ возрастного коэффициента при расчете акциза на авто.

То есть за ввоз недорогой старой машины для собственных нужд вы не будете платить еще 2 тыс евро сверху акциза.

Как сообщалось, указанный законопроект был инициирован председателем Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым. Согласованный текст законопроекта депутаты ожидают в понедельник 2 мая.

Напомним, 6 апреля вступил в силу принятый Верховной Радой в марте закон, которым освобожден от налогообложения импорт транспортных средств гражданами.