Некоторые народные избранники и лидеры мнений выступают за продолжение действия настоящего Закона, хотя и с необходимыми правками.

Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев разработал законопроект №7311, согласно которому снижение налогов на горючее и отмена их на ввоз автомобилей отменяется. Причина – потери бюджета от беспошлинного импорта и ввоза дорогих автомобилей без налогов. Однако его коллеги не видят в этом необходимости.

В частности, нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис на своей странице в Фейсбуке высказался "против" этого законопроекта. "Я против отмены льгот по растаможке авто. Пусть везут машины. Ограничить возраст, стоимость, количество в одни руки, отчуждение в течение 5 лет, пункты пропуска. Но пусть везут. И себе, и воюющим ребятам. Я против увеличения НДС на топливо. И без этого топлива нет. Будем на велосипедах все ездить скоро", – уверен Фрис.

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Лидер общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич считает, что действующий закон позволяет в сжатые сроки обеспечить ВСУ, территориальную оборону автомобилями для максимально быстрого передвижения по территории Украины.

Кроме того, такие города, как Чернигов, Буча, Ирпень, Гостомель и почти весь Восток пострадали от оккупационных войск. Последние просто забирали транспортные средства, вывозили за пределы Украины в РФ или другие страны. Сотни тысяч людей лишились собственных транспортных средств, покидая оккупированные города. Я считаю, что это необходимый закон, который бы дал развиваться стране".

Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк также высказался за сохранение льгот. "Орки разрушают нашу экономику ракетами, снарядами, а депутаты – законами. Украина после войны имеет два варианта экономического развития. Или стать экономическим чудом, быстро восстановиться и превратиться в самую богатую нацию, или остаться беднейшей страной Европы, которая к тому же пострадала от войны Если мы наконец-то проведем рыночные реформы – осуществим дерегуляцию, приватизацию, сократим численность чиновников, существенно уменьшим налоги, ликвидируем таможенные платежи, мы непременно станем Восточноевропейским тигром, – считает Владимир.– Если этого не сделать, останемся европейской нищетой и ни один план Маршала поможет”.

Таможенники – на стороне отмены "нулевой растаможки". По словам первого заместителя Гостаможслужбы Александра Щуцкого, "за время действия этого закона было ввезено более 14 тысяч автомобилей, и этот поток только увеличивается. Если бы за них были уплачены налоги, государство получило бы 1 миллиард 400 млн гривен в госбюджет".

Гендиректор ассоциации автоимпортеров ВААИД Олег Назаренко – за равные возможности официальных импортеров и физлиц. Он говорит, что сейчас официальные импортеры оказались в менее выгодных условиях, однако действуют по закону. "Несмотря на возможность перейти на 3 группу и не уплачивать НДС, пошлины и другие налоги при импорте автомобилей, ни один участник ВААИД (автоимпортер – ред) не сделал этого и уплачивает НДС, пошлину и акциз при импорте авто, – говорит Назаренко. – Ввозят и сейчас! Уплачивают налоги и помогают ВСУ!"

В то же время другие "десятками автомобили без налогов декларируют", – поражен Назаренко.

Напомним, что законопроект №7311 содержит также отмену льгот на горючее и повышение военного сбора с 1,5% до 3%.