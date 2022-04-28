Деякі народні обранці та лідери думок виступають за продовження дії цього Закону, хоча і з необхідними правками.

Глава комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев розробив законопроєкт №7311, згідно з яким зниження податків на пальне та відміна їх на ввезення автомобілів скасовується. Причина – втрати бюджету від безмитного імпорту та ввезення дорогих автомобілів без податків. Однак його колеги не вбачають в цьому необхідності.

Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Ігор Фріс на своїй сторінці в Фейсбук висловися "проти" цього законопроєкту. "Я проти скасування пільг по розмитненню авто. Нехай везуть машини. Обмежити вік, вартість, кількість в одні руки, відчуження протягом 5 років, пункти пропуску. Але нехай везуть. І собі, і хлопцям, що воюють. Я проти збільшення ПДВ на паливо. І без цього палива нема. Будемо на велосипедах всі скоро", – впевнений Фріс.

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Лідер громадської організації "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич вважає, що діючий "закон дозволяє у стислі терміни забезпечити ЗСУ, територіальну оборону автомобілями для максимально швидкого пересування територією України.

Окрім того, такі міста, такі як Чернігів, Буча, Ірпінь, Гостомель і майже весь Схід постраждали від окупаційних військ. Останні просто забирали транспортні засоби, вивозили за межі України до РФ чи інших країн. Це сотні тисяч людей, які позбавилися власних транспортних засобів, полишаючи окуповані міста. Я вважаю, що це необхідний закон, який дав би розвиватися країні".

Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк також висловився за збереження пільг. "Орки руйнують нашу економіку ракетами, снарядами, а депутати - законами. Україна після війни має два варіанти економічного розвитку. Або стати економічним дивом, швидко відновитися та перетворитися у найзаможнішу націю, або залишитися найбіднішою країною Європи, яка, до того ж постраждала від війни. Якщо ми нарешті проведемо ринкові реформи – здійснимо дерегуляцію, приватизацію, скоротимо чисельність чиновників, суттєво зменшимо податки, ліквідуємо митні платежі, ми неодмінно станемо Східноєвропейським тигром, – вважає Володимир. – Якщо цього не зробити, залишимося європейськими злиднями і жоден план Маршала нам не допоможе".

Митники – на стороні скасування "нульового розмитнення". За словами першого заступника Держмитслужби Олександра Щуцького, "за час дії цього закону було завезено понад 14 тисяч автомобілів, і цей потік лише збільшується. Якби за них були сплачені податки, держава отримала б 1 мільярд 400 млн гривень у держбюджет".

Гендиректор асоціації автоімпортерів ВААІД Олег Назаренко – за рівні можливості офіційних імпортерів та фізосіб. Він говорить, що зараз офіційні імпортери опинились у менш вигідних умовах, однак діють за Законом. "Попри можливість перейти на 3 групу і не сплачувати ПДВ, мито та інші податки при імпорті автомобілів, жоден учасник ВААІД (автоімпортер – ред) не зробив цього і сплачує ПДВ, мито та акциз при імпорті авто, - говорить Назаренко. – Ввозять і зараз! Сплачують податки і допомагають ЗСУ!"

Натомість інші "десятками автомобілі без податків декларують", - вражений Назаренко.

Нагадаємо, що законопроєкт №7311 містить також скасування пільг на пальне й підвищення військового збору з 1,5% до 3%.