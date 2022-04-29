Цілком можливо, що нульові податки на ввезення автомобілів скасують. Профільний комітет Верховної Ради вже прийняв відповідне рішення.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні у п’ятницю, 29 квітня, схвалив законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану", яким скасовується низка податкових пільг, які набрали чинності на початку квітня.

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Про це перший заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив на своєму каналі в Telegram.

Він зазначив, що у схваленому варіанті законопроєкту депутати погодились зберегти пільгове оподаткування реалізації пального та пільги при розмитненні повнопривідних легкових авто до 2017 року випуску для ЗСУ.

"Скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезенні транспортних засобів. На жаль, цією опцією стали багато користуватися, аби дешево завозити люксові іномарки, тому довелося прибрати. Залишаться пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб Збройних Сил. Пальне буде і далі оподатковуватися за зменшеним ПДВ та без акцизу", – написав Железняк.

У підсумку документом, зокрема, пропонується:

збільшити розмір військового збору з 1,5% до 3%, звільнивши від його сплати військовослужбовців та працівників правоохоронних органів;

відновити оподаткування ввізним митом та ПДВ транспортних засобів, що ввозяться громадянами, за винятком повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб Збройних Сил;

дозволити ввозити в Україну трактори, вантажівки, спецтехніку, які відповідають стандарту Євро-3 на період воєнного стану;

Водночас нардепка Ірина Шкрум уточнила, що:

машини для гуманітарних потреб для армії, тер оборони та інших потреб захисту країни -

будуть ввозиться БЕЗ жодних мит та перешкод, як і зараз

позашляховики пікапи 4х4 до 2017 року випуску будуть ввозитися навіть без листів військових частин всіма волонтерами та громадянами і бажаючими – як і зараз, без жодних мит.

звичайні громадяни зможуть ввести машини для власного користування на заміну тим, які спалені та розбомблені в час війни БЕЗ вікового коефіцієнту при розрахунку акцизу на авто.

Тобто за ввезення недорогої старої машини для власний потреб ви НЕ будете платити ще 2 тис євро зверху акцизу.



Як повідомлялося, вказаний законопроект був ініційований головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Узгоджений текст законопроєкту депутати чекають в понеділок 2 травня.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами.