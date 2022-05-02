Деякі депутати та митники дуже хочуть скасувати нульове розмитнення і повернутись до старих відпрацьованих схем. Які аргументи використовують і чому вони хибні розповів один з колишніх очільників митниці.

Екс-начальник Львівської митниці ДФС та експерт з питань практичного застосування митного законодавства Левко Прокіпчук розповів чому нульове розмитнення авто організовано погано і як це використовують для маніпулювання громадською думкою.

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“Переконаний, що при вірній організації процесів волонтери, що ввозитимуть гумдопомогу та громадяни, які ввозять авто для себе, не сотворятимуть перешкод один одному”, - вважає Левко Прокіпчук. Далі експерт чітко і по пунктах пояснює, чому нульове розмитнення зараз потрібне і повинно продовжувати діяти як мінімум під час воєнного стану.

Чи дійсно встановлені правила дозволили ввезти люксові авто і чи скасування пільг спрямовані на вирішення цієї проблеми?

Так, чинні правила не обмежують авто, які можуть бути ввезені з пільгами. Через це більш ніж 300 люксових авто було ввезено без податків при імпорті. І звісно це викликає несприйняття як в громадян України (особливо в тих, які не везуть авто), так і за кордоном.

Однак чи багато це у відносних цифрах - приблизно 1% від всіх ввезених з пільгами автомобілів. У зв’язку з цим виникає риторичне питання: Чи слід скасовувати пільги для десятків тисяч, щоб обмежити зловживання сотень? Тим більше, що для вирішення даного пазлу можна лише внести зміни, передбачивши, що звільнення від оподаткування, не застосовується до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту авто, не лише, які мають походження з росії і білорусі, але й тих при наявності яких сплачується т.зв. податок на розкіш (власні легкові автомобілі, що відповідно до п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 ПКУ є об’єктами оподаткування).

Чи дійсно пільгами користуються лише “перекупи”, а не прості громадяни?

Дуже дивну думку висловив голова комітету з податкової та митної політики ВР, що мало хто шукає автівку для придбання в війну, а комерційні структури, використовуючи ці пільги, завозять на територію України автівки для подальшого перепродажу. Не зрозуміло залишається лише, хто ж буде купувати авто в ділків, якщо мало хто шукає авто для придбання.

Встановлені пільги призвели до суттєвих втрат державного бюджету, доходи якого вкрай важливі в умовах війни.

Хибність такої позиції полягає в тому, що влада рахує можливі втрати бюджету лінійно (вважаючи, що скасування пільг зовсім не вплине на кількість імпортованих авто). Однак чомусь ніхто не надає офіційні дані про кількість авто імпортованих та суму сплачених податків в березні 2022 року. Окрім того при реєстрації ввезених транспортних засобів сплачується внесок в пенсійний фонд (за приблизними розрахунками за час дії нульового розмитнення сплачено понад 200 млн.грн.), а кожне ввезене авто мультиплікує зайнятість і додаткові надходження (від палива, обслуговування тощо).

Через дію закону про нульове розмитнення на кордоні виникли величезні черги, тому волонтери не можуть швидко привезти гуманітарну допомогу, а на пропуск одного авта потрібно приблизно 40 хв.

Дійсно черги частково виникли через авто, але пільги були не лише на них, але на будь-які товари, що імпортуються, а фактично діючим залишився лише західний сухопутній кордон, що безумовно призвело до підвищення зовнішньоекономічної активності на відповідній ділянці. На виникнення черг вплинули також і передсвятковий період, коли водії намагались встигнути перетнути кордон, і повернутись до свят. І безумовно фактором, що впливає на ажіотаж є тимчасовість пільги та постійні медійні повідомлення про майбутнє скасування вказаної пільги.

Дуже дивує озвучена позиція, що пропуск авто займає багато часу, і це в свою чергу ускладнює пропуск гумдопомоги. Для вирішення вказаної проблеми потрібно не скасовувати пільги, а спрощувати митні процедури (скасовувати попередню декларацію або ж спрощувати її форму на зразок тої, що зараз використовується для ввезення гумдопомоги). Тим більше, що на даний час немає жодної причини для не доставки таких автомобілів у внутрішні підрозділи митниці.

Більш ніж півроку тому було анонсовано, що авто можна буде оформити через Дію. З існуючими на той час правилами це виглядало як піар, однак зараз можна було б реалізувати ту ініціативу, адже заявлена вартість при імпорті ні на що не впливає.

Окрім того існуючі норми по суті виключили будь-які корупційні чинники, оскільки від дій посадових осіб не залежить рівень оподаткування при ввезенні автомобіля.

Чому обмеження пунктів пропуску, через які можна ввозити авто не вирішило питання з чергами?

Основна причина в тому, що вказані пункти були визначені лише у фейсбуку заступника міністра інфраструктури, а жодної постанови КМ з даного питання не було прийнято. І ця дезінформація лишень погіршила ситуацію, бо волонтери вимагали виконання правил, яких насправді не було.

Ввезення авто в умовах війни не є першочерговою потребою, адже “хлопці із ЗСУ не задаються питанням придбанням транспортних засобів”, а тому пільги слід скасувати.

Адепти ідеї скасування “нульового розмитнення” навмисне протиставляють цю пільгу потребам військових, оскільки так значно легше маніпулювати громадською думкою. Дешеве та надійне авто потрібне не лише нашим військовим, а багатьом і багатьом громадянам, як для евакуації, так і тим, хто втратив свої машини.

“Переконаний, що при вірній організації процесів волонтери, що ввозитимуть гумдопомогу та громадяни, які ввозять авто для себе, не сотворятимуть перешкод один одному”, - вважає Левко Прокіпчук.