Теперь эти автомобили ввезти в Украину можно только через один пункт пропуска, где образуется очередь на несколько километров. А транспортные средства массой более 3,5 т ввозить практически запретили.

Попытки правительства уменьшить очереди на границах из европейских стран в Украину привели к существенному усложнению ввоза некоторых автомобилей без уплаты налогов. И хотя процедура "нулевого растаможивания" действует как минимум до 25 мая (формального окончания военного положения в стране), уже сейчас провезти в нашу страну некоторые виды автомобилей без уплаты налогов стало проблематично или даже невозможно.

Дело в том, что, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины № 354-р от 03 мая 2022 года, ввозить автомобили с последующим "нулевым растаможиванием" можно только через три пункта пропуска: Грушев и Устилуг на границе с Польшей (во Львовской и Волынской областях соответственно), а также Малый Березный на границе со Словакией (в Закарпатской области).

Речь идет об оформлении автомобилей для личного пользования, а не для нужд армии, отмечают в Институте исследований авторынка. Таким образом, правительство пыталось уменьшить очереди на границе, разгрузив большие пункты пропуска для проезда грузов и гуманитарной помощи.

Впрочем, экс-начальник Львовской таможни, эксперт по практическому применению таможенного законодательства Ассоциации профессиональных таможенных посредников Левко Прокипчук считает, что этим решением правительство существенно усложнило возможности ввоза некоторых типов автомобилей. Ведь указанные КПП с Польшей только для легковых автомобилей массой до 3,5 т, а грузовики или даже автомобили не на ходу пересекать эти пункты не могут. Для них просто нет технической и законной возможности.

КПП со Словакией приспособлен как для легковых, так и грузовых перевозок (но масса все равно ограничена 3,5 т), поэтому именно он будет работать с максимальной нагрузкой. Ведь через него будут возить грузовики, автовозы со всей Европы и легковые машины из Венгрии и Румынии.

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"Решение об оформлении таких транспортных средств исключительно на КПП, у которых нет для этого соответствующей инфраструктуры, может полностью заблокировать их импорт", – рассказывает Левко Прокипчук. А это не только грузовики, но и тягачи, прицепы и полуприцепы, спецтехника, автобусы и другие категории транспорта, необходимые украинцам.

Также не смогут пересекать польско-украинские КПП автовозы. Ведь из Украины запрещено выезжать мужчинам призывного возраста, поэтому купленные за границей легковушки в основном консолидировали около границы и перевозили по 6 – 7 единиц. Теперь автовозам придется разгружаться перед границей и ввозить легковые автомобили по одному. Или везти машины через Словакию. Это существенное увеличение времени оформления, а значит – очередь перед границей.

Еще одна проблема, которая оказалась после постановления Кабмина – ввоз поврежденных автомобилей, в том числе из США, где большинство машин покупают на аукционах после ДТП. Они не могут передвигаться своим ходом, а два определенных польских КПП не предназначены для пропуска лафет и транспортирующих их автовозов. Поскольку морские порты вынужденно временно не работают, ввоз "американцев" на лафетах будет возможен только через словацкий КПП.

Малый Березный – единственный пункт пропуска, через который разрешено движение грузового транспорта массой до 3,5 т

Таким образом, перед определенными Кабмином тремя КПП образуются огромные очереди на несколько километров, которые будут тянуться даже через иностранные населенные пункты.

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Это также приведет к удорожанию стоимости доставки автомобилей из-за границы. Неудобства и значительное время простоя в очереди могут привести к формированию цены перевозки $1,5 – 2 тысяч за одно авто. Таким образом, учитывая удорожание автомобилей за границей, цена машин, ввезенных под "нулевое" растаможивание, может возрасти до "предвоенного" уровня.

В то же время, очереди на других КПП могут не особо уменьшиться, уверены эксперты Института исследований авторынка. Ведь основной причиной очередей является, в первую очередь, смена логистических цепочек — вся нагрузка пришлась на наземные пункты пропуска со странами Европейского Союза. Поэтому решение относительно больших очередей в первую очередь следует искать в упрощении формальностей и автоматизации процессов при пропуске транспортных средств на границе, убеждены эксперты.