Народный депутат Алена Шкрум подала запрос и получила полную информацию от таможни.

5 апреля 2022 года начал действовать Закон, позволивший украинцам ввозить из-за границы автомобили без уплаты пошлин, акциза и НДС . Однако не прошло и месяца, как нардепы решили, что таким образом государство теряет много налогов, и разработали законопроект, отменяющий "нулевое растаможивание" . Аргументы правительства, разработавшего прошлый законопроект, относительно нехватки автомобилей ВСУ и населению взамен потерянных на войне, мгновенно забылся, как только возникли очереди на границах в Украине. Тем более на границе заметили несколько дорогих автомобилей.

Народный депутат Алена Шкрум обнародовала статистику Гостаможслужбы, которая показывает реальную картину ввоза автомобилей с "нулевым растаможиванием". С 13 по 28 апреля 2022 года украинцы по нулевой ставке завезли 29 195 машин.

Из них более половины (16 793 шт.) – это автомобили стоимостью до 100 тысяч грн (т.е. 1,5 – 3 тыс. долларов) – недорогие, старые, идущие в большом количестве на нужды армии, терробороны, или вместо потерянной машины на семью.

Еще 11406 машин привезено стоимостью от 100 до 500 тыс. грн.

Часть из них тоже на армию (ведь за 5-6 тысяч долларов в Европе покупают старые пикапы или внедорожники на передовую). Другая часть – для себя, для восстановления потерянных или для этих людей. Конечно, с помощью посредников. Потому что выехать за границу мужчинам призывного возраста сейчас невозможно.

Дальше – дороже. 760 авто – стоимостью от 500 тысяч до 1 млн грн.

196 машин – стоимостью от 1 до 2 млн грн

40 очень дорогих и элитных машин – за 2 млн. грн. Среди них – Mercedes-Benz, Cadillac, Audi, Lexus, BMW. Интересно, что многие из этих автомобилей ввезены в двадцатых числах апреля, то есть тогда. Когда нардепы подняли шум по поводу беспошлинного ввоза. Ни себе ли они отвезли эти машины? С другой стороны, это не контрабанда – их разрешено ввозить по закону, а то, что законодатель не ввел ограничений – это уже проблема законодателя.

Таким образом, проанализировав структуру ввоза автомобилей без растаможки, можно заключить:

Миф о массовом ввозе элитных иномарок под нулевое растаможивание – это полный фейк, уверена Алена Шкрум. Очень дорогих машин всего завезено 40 штук. Элитных иномарок – еще 196. За месяц украинцы завезли большое количество машин, но 65-70% из них всех – это скромные, недорогие, старушки, они в подавляющем большинстве идут на армию или нужды терробороны и ВСУ. Машины за 3 тысячи долларов люди покупают точно не от хорошей жизни, а для того, чтобы иметь физическую возможность передвигаться во время войны. Это жизненная необходимость. Всего лишь 1000 автомобилей – это машины стоимостью свыше 500 тысяч грн, это хорошие авто для себя, а не для армии, позволивших украинцам сэкономить на акцизе и других налогах при ввозе.

Считаю это совершенно не катастрофическим показателем, – говорит Алена Шкрум. -

Думаю, что было бы хорошо разработать возможность для тех, кто завез эту тысячу машин, сразу через "Дию" добровольно уплатить налог на них, который, например, пойдет на ВСУ. Попробую такую ​​идею воплотить».