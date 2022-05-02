Народный депутат Алена Шкрум подала запрос и получила полную информацию от таможни.

5 апреля 2022 года начал действовать Закон, позволивший украинцам ввозить из-за границы автомобили без уплаты пошлин, акциза и НДС. Однако не прошло и месяца, как нардепы решили, что таким образом государство теряет много налогов, и разработали законопроект, отменяющий "нулевое растаможивание". Аргументы правительства, разработавшего прошлый законопроект, относительно нехватки автомобилей ВСУ и населению взамен потерянных на войне, мгновенно забылся, как только возникли очереди на границах в Украине. Тем более на границе заметили несколько дорогих автомобилей.

Народный депутат Алена Шкрум обнародовала статистику Гостаможслужбы, которая показывает реальную картину ввоза автомобилей с "нулевым растаможиванием". С 13 по 28 апреля 2022 года украинцы по нулевой ставке завезли 29 195 машин.

  • Из них более половины (16 793 шт.) – это автомобили стоимостью до 100 тысяч грн (т.е. 1,5 – 3 тыс. долларов) – недорогие, старые, идущие в большом количестве на нужды армии, терробороны, или вместо потерянной машины на семью.
  • Еще 11406 машин привезено стоимостью от 100 до 500 тыс. грн.
  • Часть из них тоже на армию (ведь за 5-6 тысяч долларов в Европе покупают старые пикапы или внедорожники на передовую). Другая часть – для себя, для восстановления потерянных или для этих людей. Конечно, с помощью посредников. Потому что выехать за границу мужчинам призывного возраста сейчас невозможно.
  • Дальше – дороже. 760 авто – стоимостью от 500 тысяч до 1 млн грн.
  • 196 машин – стоимостью от 1 до 2 млн грн
  • 40 очень дорогих и элитных машин – за 2 млн. грн. Среди них – Mercedes-Benz, Cadillac, Audi, Lexus, BMW. Интересно, что многие из этих автомобилей ввезены в двадцатых числах апреля, то есть тогда. Когда нардепы подняли шум по поводу беспошлинного ввоза. Ни себе ли они отвезли эти машины? С другой стороны, это не контрабанда – их разрешено ввозить по закону, а то, что законодатель не ввел ограничений – это уже проблема законодателя.

Таким образом, проанализировав структуру ввоза автомобилей без растаможки, можно заключить:

  1. Миф о массовом ввозе элитных иномарок под нулевое растаможивание – это полный фейк, уверена Алена Шкрум. Очень дорогих машин всего завезено 40 штук. Элитных иномарок – еще 196.
  2. За месяц украинцы завезли большое количество машин, но 65-70% из них всех – это скромные, недорогие, старушки, они в подавляющем большинстве идут на армию или нужды терробороны и ВСУ.
  3. Машины за 3 тысячи долларов люди покупают точно не от хорошей жизни, а для того, чтобы иметь физическую возможность передвигаться во время войны. Это жизненная необходимость.
  4. Всего лишь 1000 автомобилей – это машины стоимостью свыше 500 тысяч грн, это хорошие авто для себя, а не для армии, позволивших украинцам сэкономить на акцизе и других налогах при ввозе.

Считаю это совершенно не катастрофическим показателем, – говорит Алена Шкрум. -
Думаю, что было бы хорошо разработать возможность для тех, кто завез эту тысячу машин, сразу через "Дию" добровольно уплатить налог на них, который, например, пойдет на ВСУ. Попробую такую ​​идею воплотить».


"Мое профессиональное категоричное мнение, что все машины до 100 тыс. грн (или даже до 200) должны завозиться и дальше без уплаты любых налогов или по крайней мере без повышенного акциза, – уверен нардеп. – Это позволит людям дешево и быстро купить машину вместо собственной потерянной во время войны. Экономика должна работать, для этого тоже нужны машины. Именно такие нормы буду требовать. И буду подавать соответствующие правки".