Причина – ремонтные работы на нескольких важных участках дорожной системы столицы. Сообщаем, где именно ограничено движение из-за ремонта и когда он должен завершиться.

Существенные осложнения движения наблюдаются на Окружной дороге и подъездах к Северному мосту. Также тяжело проехать на парковой дороге и в районе Севастопольской площади, улицы Щербаковского, Липковского, Телиги, Воскресенском проспекте, Дегтяревском путепроводе. Больше о текущих ремонтах и картах, которые объясняют, где именно ведутся работы, смотрите ниже.

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Кольцевая дорога

На Окружной дороге (автодорога Т-10-27) частично ограничат движение транспорта с 3 по 17 июля. Здесь начинается финальный этап капитального ремонта – устройство верхнего слоя дорожного покрытия. Дорожники будут работать на участке от ул. Территориальная Оборона (бывшая ул. Ватутина) до пл. Одесской.

Центр

На Парковой дороге к 25 июля частично ограничено движение транспорта. Дорожники приступили к масштабному текущему ремонту. Покрытие обновляют на участке от дома №3/5 до Днепровского спуска.

До 31 августа на улице Шелковичной частично ограничат движение транспорта, связанное с началом ремонта брусчатки. Дорожники будут работать на участке от улицы Дарвина до улицы Бассейной.

Также будут ремонтировать брусчатку на ул. Б. Хмельницкого. На первом этапе ремонт продлится на участке от ул. Крещатик до ул. Терещенковской. Впоследствии – до ул. Владимирская и ул. Пирогова. При ремонте до 30 сентября движение по ул. Б. Хмельницкого будет ограничен частично.

Левый берег

Дорожники производят ремонт на Северном мосту. Поэтому на подъездах к нему образовались огромные пробки в обе стороны.

По просп. Воскресенском (бывший бульвар Перова) частично ограничено движение к 30 сентября. В рамках ремонта на асфальтовом покрытии нанесут защитный слой. Это продлит срок эксплуатации дорожного покрытия и отсрочит проведение капитального ремонта.

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Шулявка

Масштабный ремонт затеяли дорожники на Шулявке. В частности, по ул. А. Довженко начинается капитальный ремонт. Дорожники заменят все слои асфальтового покрытия, обновят тротуары и проложат новый коллектор дождевой канализации.

На первом этапе движение ограничат от ул. О. Телиги к Шулявскому путепроводу в направлении просп. Берестейского.

До 30 ноября должна завершиться реконструкция Дегтяровского путепровода. На время работ движение на развязке организуют по принципу турбины и проезд обеспечат по всем направлениям. Также будут работать временные светофоры. Путепровод закрыт для проезда. В рамках реконструкции сооружение полностью заменят.

Нивки

До 30 сентября по улице Щербаковского частично ограничено движение транспорта, связанные с началом масштабного текущего ремонта. Дорожники обновляют покрытие на участке от площади Марченко до улицы Волчегорской (прежнее название – ул. Ставропольская).

Вокзал

По ул. Митрополита Липковского начинают капитальный ремонт: движение частично ограничат до 15 июля. На первом этапе покрытие будут обновляться на участке от ул. Гетьмана Скоропадского (бывшая ул. Льва Толстого) до ул. Г. Кирпы.

Во время капитального ремонта запланировано обустроить 6-7 полос транспортного движения, в том числе велодорожки одностороннего движения, восстановить верхний слой покрытия проезжей части и тротуары. Для безопасности водителей и пешеходов предусмотрены разделительная полоса и полоса безопасности.

Также производится масштабная реконструкция Севастопольской площади.