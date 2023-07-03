Причина - ремонтні роботи на кількох важливих ділянках дорожної системи столиці. Повідомляємо, де саме обмежено рух через ремонт та коли він має завершитись.

Зокрема, суттєві ускладнення руху спостерігаються на Кільцевій дорозі та на під'їздах до Північного мосту. Також важко проїхати на парковій дорозі та в районі Севастопольської площі, вулиці Щербаківського, Липківського, Теліги, Воскресенському проспекті, Дегтярівському шляхопроводі. Більше про поточні ремонти та мапи, які пояснюють, де саме ведуться роботи, дивіться нижче.

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Кільцева дорога

На Кільцевій дорозі (автошлях Т-10-27) частково обмежать рух транспорту з 3 до 17 липня. Тут розпочинається фінальний етап капітального ремонту – влаштування верхнього шару дорожнього покриття. Дорожники працюватимуть на ділянці від вул. Територіальної Оборони (колишня вул. Ватутіна) до пл. Одеської.

Центр

На Парковій дорозі до 25 липня частково обмежено рух транспорту. Дорожники розпочали масштабний поточний ремонт. Покриття оновлюють на ділянці від будинку №3/5 до Дніпровського узвозу.

До 31 серпня на вулиці Шовковичній частково обмежать рух транспорту, пов’язаний з початком ремонту покриття із бруківки. Дорожники працюватимуть на ділянці від вулиці Дарвіна до вулиці Басейної.

Також до 30 вересня ремонтуватимуть бруківку на вул. Б. Хмельницького. На першому етапі ремонт триватиме на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Терещенківської. Згодом – до вул. Володимирської й вул. Пирогова. Під час ремонту рух на вул. Б. Хмельницького буде обмежено частково.

Лівий берег

Дорожники роблять ремонт на Північному мосту. Тому на під’їздах до нього утворились величезні затори в обидва боки.

На просп. Воскресенському (колишній бульвар Перова) частково обмежено рух до 30 вересня. У рамках ремонту на асфальтове покриття нанесуть захисний шар. Це продовжить термін експлуатації дорожнього покриття й відтермінує проведення капітального ремонту.

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Шулявка

Масштабний ремонт затіяли дорожники на Шулявці. Зокрема, на вул. О. Довженка розпочинається капітальний ремонт. Дорожники замінять усі шари асфальтового покриття, оновлять тротуари, а також прокладуть новий колектор дощової каналізації.

На першому етапі рух обмежать від вул. О. Теліги до Шулявського шляхопроводу у напрямку просп. Берестейського.

До 30 листопада має завершитись реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. На час робіт рух на розв’язці організують за принципом турбіни й проїзд забезпечать в усі напрямки. Також працюватимуть тимчасові світлофори. Шляхопровід закритий для проїзду. У рамках реконструкції споруду повністю замінять.

Нивки

До 30 вересня на вулиці Щербаківського частково обмежено рух транспорту, пов’язані з початком масштабного поточного ремонту. Дорожники оновлюють покриття на ділянці від площі Марченка до вулиці Вовчогірської (колишня назва – вул. Ставропольська).

Вокзал

На вул. Митрополита Липківського розпочинають капітальний ремонт: рух частково обмежать до 15 липня. На першому етапі покриття оновлюватимуть на ділянці від вул. Гетьмана Скоропадського (колишня вул. Льва Толстого) до вул. Г. Кірпи.

Загалом під час капітального ремонту заплановано облаштувати 6-7 смуг транспортного руху, зокрема велодоріжки одностороннього руху, відновити верхній шар покриття проїжджої частини і тротуари. Для безпеки водіїв і пішоходів передбачені розділова смуга і смуга безпеки.

Також проводиться масштабна реконструкція Севастопольської площі.