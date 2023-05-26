АЗС КЛО на в'їзді у столицю зі сторони Житомира функціонує у тимчасовому форматі, однак йдуть роботи зі спорудження повністю нового сучасного комплексу.

У перші дні повномасштабної війни російськими снарядами було знищено АЗК KLO у селі Стоянка на Київщині. Комплекс на виїзді з Києва працював до останньої можливості, заправляючи містян, що рятували сім’ї, дітей та домашніх улюбленців від ворожого наступу та обстрілів, яких зазнала столиця.

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Крім свідчення безглуздої війни, розв'язаної росією, від АЗК не залишилося нічого. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.

Нещодавно АЗС KLO в Стоянці знову забезпечує своїх клієнтів пальним, кавою та швидкою їжею та іншими сервісами, включно з можливістю зняти готівку на касі.

АЗК KLO, Стоянка, березень 2022 / травень 2023

Наразі послуги надаються у тимчасовому приміщенні, а паралельно ведуться роботи з відбудови комплексу, який продовжить концепцію нових АЗК KLO: комфортна зала; індивідуально спроєктований інтер'єр; великий вибір страв і всього, що потрібно у дорозі для водіїв, пасажирів та авто.