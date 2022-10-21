Експерти Інституту споживчих експертиз провели дослідження і порівняли якість кави на заправках, фаст-фудах, та у великих торгових мережах.

Наближаються холоди, разом з тим стартує кавовий «сезон». Якість напою залежить від об’єктивних факторів: кавового зерна, способу приготування (вручну чи з кавомашини), води та інше. Але також і від суб’єктивних – якщо неправильно налаштована, або брудна кавомашина, не налаштований помол, не стандартизована вода, неякісне або невідповідної температури молоко тощо. І останні фактори можуть зіпсувати навіть найдорожчу каву.

Конкуренція на цьому ринку дуже щільна, при чому варто зазначити, що зараз найбільшими «кавапойнтами» стали не лише кафе та кав'ярні, а мережеві заклади: автозаправки чи супермаркети.

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Найпопулярнішими кавовими напоями залишаються "американо" та "капучіно", отож, саме їх і протестували експерти. Зразки були придбані у національних мережах, лідируючих у своїх сегментах – серед заправок WOG і KLO, швидкого харчування – McDonald`s та KFC, торгових мереж – АТБ та “Сільпо”, кав’ярень – “Горький” та “Арома кава”. До досліджень було залучено спеціалістів Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України. Результати виявилися досить полярними.

Загалом, експерти перевірили фізико-хімічні властивості напоїв, а саме вміст міцність (в «американо») та час осідання пінки (для «капучіно»). Також було проведення органолептичне оцінювання дегустаційною комісією (міцність, аромат, смак, консистенція).

Спеціалісти Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України. Фото ІСЕ

Експертиза “Капучіно”

«Капучіно» – напій, правильне приготування якого вимагає якісних інгредієнтів та налагодженого обладнання. В цьому напої смаки кави та молока не мають “перебивати” один одного, а пінка має бути однорідною та еластичною. Повністю відповідали таким характеристикам напої, придбані на АЗС WOG, KLO та в McDonald`s.

Рекордсменом за часом осідання пінки виявився «капучіно» у WOG – 9 хв. 37 сек. Для контрасту, найменший час показав напій з автомату у торговій мережі “СІільпо” – всього 1 хвилина, 17 секунд. Стосовно смакових якостей, то і тут в лідерах капучіно із заправок WOG і KLO. В цих напоях відчувалась синергія смаку кави і молока, оптимальне співвідношення кави до молока як 1:4 та характерний аромат. Відповідно, і найбільша кількість загальних балів у WOG (17) та KLO (15).

Капучіно – кава зі спіненим молоком. Фото з Unsplash

Найменше балів у загальному заліку у «капучіно» “Горький” (8) та “Сільпо” (9). Ці напої експерти оцінили не високо через малу вираженість смаку кави, порушенню співвідношення кави до молока (збільшення молока), а також через сторонні присмаки.

Результати досліджень “капучіно”, жовтень 2022 р:

Зразок Кофеїн, бал Пінка, хв/сек/ бал Аромат, бал Смак, бал Загалом WOG 5 9,37/5 4 3 17 KLO 5 3,53/4 3 3 15 McDonald`s 5 2,45/3 3 2 13 KFC 4 2,59/3 2 1 10 АТБ 5 2,09/3 3 1 12 Сільпо 4 1,17/2 1 1 8 Горький 3 1.59/2 2 2 9 Арома 4 3, 33/3 3 3 13

Експертиза “американо”

«Американо» набагато простіше в рецептурі та виготовленні, але також вимагає якісних інгредієнтів та правильних машин. В «американо» має відчуватися міцність, аромат повинен бути оксамитовий, з кавово-молочним відтінком, гармонійний, а смак збалансований.

Найбільше загальних балів здобули зразки кави, придбані на АЗС WOG - 35 балів, другу позицію поділили McDonald`s та “Арома кава” (по 33 бали). На зворотній шкалі – зразки «американо», придбані в мережах АТБ та “Сільпо” (18 та 21 балів відповідно). В цих напоях було зафіксовано слабкий баланс кислотності, гіркоти та солодкості.

Результати досліджень “амерікано”, жовтень 2022 р:

Зразок Кофеїн, бал Міцність, бал Аромат, бал Смак, бал Консист., бал Загалом WOG 5 8 16 3 3 35 KLO 5 8 13 2 3 30 McDonald`s 5 7 15 3 3 33 KFC 4 6 14 1 2 27 АТБ 4 1 9 2 2 18 Сільпо 4 3 11 1 2 21 Горький 4 4 12 1 2 23 Арома 4 8 15 3 3 33

Деколи автомобіліст може обирати каву на одній локації: у фастфуді чи на АЗС. Фото ІСЕ

Висновки

Звичайно, у всіх смаки різні. Тому одним поціновувачам кавових напоїв може подобатись кава на заправках, іншим – в “маку” чи кав’ярні. Однак це дослідження показало, що за об’єктивними показниками, які оцінювали спеціалісти, кава на великих мереживних заправках зазвичай має добрі якісні показники. І цьому є пояснення. Великі мережі АЗС, такі як WOG та найбільша столична KLO, «проливають» мільйони чашок кави на рік, і це серйозна стаття доходів мереж. Тому вони комплектуються кавомашинами вартістю середнього автомобіля, а також фокусуються на всіх компонентах, які впливають на смак готового напою: стабільність постачання зерна, якість води, технічне обслуговування «кавових мерседесів».

Кавові апарати на АЗС. Фото ІСЕ

До того ж автомобілісти – це перебірлива каста споживачів кави, адже саме вони стали драйверами категорії свіжозвареної кави, і де-факто сформували нову культуру споживання, яка років десять тому прийшла на зміну розчинній каві. Світові мережі фаст-фудів теж неухильно слідкують за якістю, і у них конкуренція за уподобаннями споживачів. У торгового ритейлу цей бізнес супутній, тому компроміс виражено більш контрастно – не надто дорогі кавомашини, можливо, більш дешеве кавове зерно. Водночас вартість чашки кави на АЗК і в інших місцях відрізняється буквально на декілька гривень.