Эксперты Института потребительских экспертиз провели исследование и сравнили качество кофе на заправках, фаст-фудах и крупных торговых сетях.

Приближаются холода, то есть стартует кофейный сезон. Качество напитка зависит от объективных факторов: кофейного зерна, способа приготовления (вручную или из кофемашины), воды и прочее. Но также и от субъективных – если неправильно настроенная или грязная кофемашина, не настроенный помол, не стандартизированная вода, некачественное или неподходящей температуры молоко и т.д. Последние факторы могут испортить даже самый дорогой кофе.

Конкуренция на этом рынке очень плотная, причем стоит отметить, что сейчас самыми крупными «кофепойнтами» стали не только кафе и кофейни, а сетевые заведения: автозаправки или супермаркеты.

Также интересна экспертиза бензина А-95

Самыми популярными кофейными напитками остаются "американо" и "капучино", поэтому именно их и протестовали эксперты. Образцы были приобретены в национальных сетях, лидирующих в своих сегментах – среди заправок WOG и KLO, быстрого питания – McDonald`s и KFC, торговых сетей – АТБ и “Сильпо”, кофеен – “Горький” и “Арома кофе”. К исследованиям были привлечены специалисты Института продовольственных ресурсов Национальной академии аграрных наук Украины. Результаты оказались достаточно полярными.

Эксперты проверили физико-химические свойства напитков, а именно содержание крепости (в «американо») и время оседания пенки (для «капучино»). Также было проведено органолептическое оценивание дегустационной комиссией (крепость, аромат, вкус, консистенция).

Специалисты Института продовольственных ресурсов Национальной академии аграрных наук Украины. Фото ИСЭ

Экспертиза "Капучино"

Капучино – напиток, правильное приготовление которого требует качественных ингредиентов и отлаженного оборудования. В этом напитке вкусы кофе и молока не должны перебивать друг друга, а пенка должна быть однородной и эластичной. Полностью соответствовали таким характеристикам напитки, приобретенные на АЗС WOG, KLO и McDonald`s.

Рекордсменом по времени просадки пенки оказался «капучино» в WOG – 9 мин. 37 сек. Для контраста, наименьшее время показал напиток из автомата в торговой сети "Сильпо" – всего 1 минута, 17 секунд. Что касается вкусовых качеств, то и здесь в лидерах капучино из заправок WOG и KLO. В этих напитках чувствовалась синергия вкуса кофе и молока, оптимальное соотношение кофе к молоку как 1:4 и характерный аромат. Соответственно, и наибольшее количество общих баллов у WOG(17) и KLO(15).

Капучино – кофе со вспененным молоком. Фото с Unsplash

Меньше баллов в общем зачете у капучино Горький (8) и Сильпо (9). Эти напитки эксперты оценили невысоко из-за малой выраженности вкуса кофе, нарушения соотношения кофе к молоку (увеличение молока), а также из-за посторонних привкусов.

Результаты исследований "капучино", октябрь 2022 г.:

Образец Кофеин, бал Пенка, мин/сек/ балл Аромат, балл Вкус, балл В целом WOG 5 9,37/5 4 3 17 KLO 5 3,53/4 3 3 15 McDonald`s 5 2,45/3 3 2 13 KFC 4 2,59/3 2 1 10 АТБ 5 2,09/3 3 1 12 Сильпо 4 1,17/2 1 1 8 Горький 3 1.59/2 2 2 9 Арома 4 3, 33/3 3 3 13

Экспертиза "американо"

"Американо" гораздо проще в рецептуре и изготовлении, но также требует качественных ингредиентов и правильных машин. В «американо» должна чувствоваться крепость, аромат должен быть бархатный, с кофейно-молочным оттенком, гармоничный, а вкус сбалансированный.

Больше всего общих баллов получили образцы кофе, приобретенные на АЗС WOG – 35 баллов, вторую позицию разделили McDonald`s и "Арома кофе" (по 33 балла). На обратной шкале – образцы «американо», приобретенные в сетях АТБ и Сильпо (18 и 21 баллов соответственно). В этих напитках был зафиксирован слабый баланс кислотности, горечи и сладости.

Результаты исследований "американо", октябрь 2022 г.:

Образец Кофеин, бал Прочность, балл Аромат, балл Вкус, балл Консист., балл В целом WOG 5 8 16 3 3 35 KLO 5 8 1 3 2 3 30 McDonald`s 5 7 15 3 3 33 KFC 4 6 14 1 2 27 АТБ 4 1 9 2 2 18 Сильпо 4 3 11 1 2 21 Горький 4 4 12 1 2 23 Арома 4 8 1 5 3 3 33

Иногда автомобилист может выбирать кофе на одной локации: в фастфуде или на АЗС. Фото ИСЭ

Выводы

Конечно, у всех вкусы разные. Поэтому одним ценителям кофейных напитков может нравиться кофе на заправках, другим – в “маке” или кофейне. Однако это исследование показало, что по объективным показателям, которые оценивали специалисты, кофе на больших кружевных заправках обычно имеет хорошие качественные показатели. И этому существует объяснение. Большие сети АЗС, такие как WOG и крупнейшая столичная KLO, "наливают" миллионы чашек кофе в год, и это серьезная статья доходов сетей. Поэтому они комплектуются кофемашинами стоимостью среднего автомобиля, а также фокусируются на всех компонентах, влияющих на вкус готового напитка: стабильность поставок зерна, качество воды, техническое обслуживание кофейных мерседесов.

Кофейные аппараты на АЗС. Фото ИСЭ

К тому же автомобилисты – это разборчивая каста потребителей кофе, ведь именно они стали драйверами категории свежесваренного кофе, и де-факто сформировали новую культуру потребления, которая десять лет назад пришла на смену растворимому кофе.

Мировые сети фаст-фудов тоже неукоснительно следят за качеством, и у них конкуренция по предпочтениям потребителей. У торгового ритейла этот бизнес сопутствующий, поэтому компромисс выражен более контрастно – не слишком дорогие кофемашины, возможно, более дешевое кофейное зерно. В то же время, стоимость чашки кофе на АЗК и в других местах отличается буквально на несколько гривен.