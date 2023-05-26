АЗС КЛО на въезде в столицу со стороны Житомира функционирует во временном формате, однако идут работы по сооружению нового современного комплекса.

В первые дни полномасштабной войны российскими снарядами был уничтожен АЗК KLO в селе Стоянка Киевской области. Комплекс на выезде из Киева работал до последней возможности, заправляя горожан, спасавших семьи, детей и домашних любимцев от вражеского наступления и обстрелов столицы.

Также интересно экспертиза кофе на заправках

Кроме свидетельства бессмысленной войны, развязанной россией, от АЗК не осталось ничего. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

Недавно АЗС KLO в Стоянке снова обеспечивает своих клиентов горючим, кофе и быстрой едой, а также другими сервисами, включая возможность снять наличные на кассе.

АЗК KLO, Стоянка, март 2022 / май 2023

Пока услуги предоставляются во временном помещении, а параллельно ведутся работы по восстановлению комплекса, который продолжит концепцию новых АЗК KLO: комфортный зал; индивидуально спроектированный интерьер; большой выбор блюд и всего, что нужно в пути для водителей, пассажиров и автомобилей.