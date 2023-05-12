Цього року у столиці закінчать капітальні ремонти п’яти вулиць і розпочнуть реконструкцію дорожніх розв’язок.

Ремонтний сезон у столиці в розпалі: з березня були відновлені капітальні ремонти шести вулиць. Роботи на майже всіх об’єктах будуть завершені вже цього року. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

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Зокрема, на фінішній прямій капітальний ремонт вул. Ю. Шумського. Нині на проїжджій частині влаштовують верхній шар нового асфальтового покриття. Також ремонтують тротуари – їх викладають із ФЕМ (тротуарної бруківки). Згодом асфальтуватимуть велосипедну доріжку. На вулиці вже запущено нову систему освітлення з енергоощадних LED-ліхтарів. А також відремонтовано систему дощової каналізації. Протяжність вулиці 622 м. Весь комплекс робіт звершать наприкінці травня.

На завершальному етапі й капітальний ремонт вул. Гетьмана Скоропадського (перейменована вул. Л. Толстого). На вулиці вже виконано основну частину робіт: оновлено тротуари, системи дощової каналізації і освітлення, облаштовано два шари асфальтового покриття. У процесі – влаштування верхнього шару дорожнього одягу. Ремонт триває на ділянці у 1,2 км (від вул. Митрополита Липківського до вул. Тарасівської). Завершити капітальний ремонт вул. Гетьмана Скоропадського також планують наприкінці травня.

Відновили капітальний ремонт Кільцевої дороги (автошлях Т-10-27) на ділянці від пл. Одеської до вул. Територіальної Оборони (колишня вул. Ватутіна). На магістралі була відсутня система дощової каналізації, тому тут збудували новий колектор. Також встановили нову систему освітлення, облаштували зони паркування. Нині ремонтують тротуари, облаштовують велодоріжку. Протяжність ділянки ремонту – 2,93 км. У рамках капітального ремонту Кільцевої дороги оновлюють вул. Лятошинського. Завершити повний комплекс робіт цих 2-ох вулиць мають у жовтні.

Цього року закінчать капітальний ремонт вул. Ентузіастів, де збудували нову систему дощової каналізації. На проїжджій частині влаштують нове тришарове асфальтове покриття і підвищені пішохідні переходи, відремонтують тротуари. Подбають і про велосипедистів. Протяжність вулиці – 2,7 км. Роботи планують закінчити у жовтні.

Протягом цього року основні роботи виконають на просп. В. Івасюка (колишній проспект Героїв Сталінграда) – відремонтують системи дощової каналізації, замінять асфальтове покриття, встановлять бар’єрне огородження. Весь комплекс робіт на магістралі, зокрема ремонт тротуарів, закінчать наступного року.

Паралельно із завершенням будівництва розв’язок, дорожники розпочинають будівництво нових, адже такі процеси не можуть бути в розриві, оскільки мають бути планомірними та поступовими. Так, цього року розпочнуть реконструкцію розв’язки на перетині вулиць Дегтярівської, О. Довженка та О. Теліги. Нині шляхопровід перебуває в аварійному стані – його тимчасово посилили додатковими опорами, а також демонтували частину балок. Під час реконструкції споруду повністю замінять.

Також цього року розпочнуть будівництво нового шляхопроводу на перетині вулиць Полярної та Богатирської. Реконструкція цієї розв’язки збільшить пропускну спроможність транспортного вузла й, за розрахунками проєктувальників, зменшить затори у цій частині Оболоні. Роботи на обох розв’язках планують закінчити наступного року.