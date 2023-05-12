В этом году в столице закончат капитальные ремонты пяти улиц и начнут реконструкцию дорожных развязок.

Ремонтный сезон в столице в разгаре: с марта были возобновлены капитальные ремонты шести улиц. Работы на многих объектах будут завершены уже в этом году. Об этом сообщает УК "Киевавтодор".

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В частности, на финальной прямой капитальный ремонт ул. Ю. Шумского. В настоящее время на проезжей части устраивают верхний слой нового асфальтового покрытия. Также ремонтируют тротуары – их выкладывают из ФЭМ (тротуарной брусчатки). Со временем будут асфальтировать велосипедную дорожку. На улице уже запущена новая система освещения с энергосберегающих LED-фонарей. А также отремонтирована система дождевой канализации. Протяженность улицы 622 м. Весь комплекс работ будет завершен в конце мая.

На завершающем этапе и капитальный ремонт ул. Гетмана Скоропадского (переименованная ул. Л. Толстого). На улице уже выполнена основная часть работ: обновлены тротуары, системы дождевой канализации и освещения, обустроены два слоя асфальтового покрытия. В процессе – устройство верхнего слоя дорожной одежды. Ремонт продолжается на участке в 1,2 км (от ул. Митрополита Липковского до ул. Тарасовской). Завершен капитальный ремонт ул. Гетмана Скоропадского также планируют в конце мая.

Восстановили капитальный ремонт Кольцевой дороги (автодорога Т-10-27) на участке от пл. Одесской до ул. Территориальной Обороны (бывшая ул. Ватутина). На магистрали отсутствовала система дождевой канализации, поэтому здесь был построен новый коллектор. Также установили новую систему освещения, обустроили парковочные зоны. В настоящее время ремонтируют тротуары, обустраивают велодорожку. Протяженность участка ремонта – 2,93 км. В рамках капитального ремонта Кольцевой дороги обновляют ул. Лятошинского. Завершить полный комплекс работ этих двух улиц должны в октябре.

В этом году закончат капитальный ремонт ул. Энтузиастов, где была построена новая система дождевой канализации. На проезжей части устроят новое трехслойное асфальтовое покрытие и повышенные пешеходные переходы, отремонтируют тротуары. Позаботятся и о велосипедистах. Протяженность улицы – 2,7 км. Работы планируют окончить в октябре.

В этом году основные работы выполнят на просп. Ивасюка (бывший проспект Героев Сталинграда) – отремонтируют системы дождевой канализации, заменят асфальтовое покрытие, установят барьерное ограждение. Весь комплекс работ на магистрали, в том числе ремонт тротуаров, закончат в следующем году.

Параллельно с завершением строительства развязок, дорожники начинают строительство новых, ведь такие процессы не могут быть в разрыве, поскольку должны быть планомерными и постепенными. В этом году начнут реконструкцию развязки на пересечении улиц Дегтяревской, О. Довженко и А. Телиги. В настоящее время путепровод находится в аварийном состоянии – его временно усилили дополнительными опорами, а также демонтировали часть балок. При реконструкции сооружение полностью заменят.

Также в этом году приступят к строительству нового путепровода на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Реконструкция этой развязки увеличит пропускную способность транспортного узла и, по расчетам проектировщиков, уменьшит пробки в этой части Оболони. Работы на обеих решениях планируют закончить в следующем году.