Европейская комиссия представила проект нового уровня экологических стандартов Евро-7. Однако он получил массу критики со стороны автопроизводителей и специалистов автомобильной отрасли.

С 2015 года и по сей день действуют нормы “Евро-6”. Они обязательны для изготовления и продажи новых транспортных средств на территории Европейского Союза. Но проект внедрения Евро-7 еще “сырой” и получил массу критики.

В частности, Европейская ассоциация автопроизводителей ACEA подвергла критике предложение перехода к следующему уровню стандартов и считает, что это может замедлить переход на транспорт с нулевым уровнем выбросов.

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Что предлагают в новом стандарте Евро-7

Стандарт Евро-7 в том виде, который предлагает Еврокомиссия, должен заменить нормы Евро-6, действующие для производства и продажи новых транспортных средств на территории ЕС. При этом правила выбросов для легковых автомобилей, малой коммерческой техники, грузовиков и автобусов, которые раньше отличались, предлагают объединить воедино.

Цель нового экологического стандарта — уменьшить вредные выбросы легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовиков и автобусов в реальных условиях движения. Новые правила предлагают установить для всех типов двигателей, независимо от топлива, которое использует транспортное средство, то есть для бензина, дизеля, электромобилей и автомобилей с альтернативными видами топлива.

Регламент предусматривает также усовершенствованные условия контроля количества выбросов в атмосферу всех новых транспортных средств. Испытывать их будут теперь в большем диапазоне условий, с которыми автомобили сталкиваются по всей Европе в реальных условиях, в том числе при температуре воздуха до 45°C или во время коротких поездок, характерных для ежедневной езды на работу.

Предложение Еврокомиссии впервые устанавливает лимиты на выбросы ранее нерегламентированных выбросов вредных веществ, таких как выбросы оксида азота грузовыми автомобилями. То есть, новый стандарт Евро-7 должен стать первым в мире стандартом, который выходит за рамки регулирования выбросов только выхлопных газов транспортных средств, и устанавливает дополнительные стандарты выбросов твердых частиц из тормозной системы и микропластика из шин. При этом эти правила будут касаться всех транспортных средств, включая электромобили.

Новые правила также призваны регулировать срок службы аккумуляторов, установленных в автомобилях и микроавтобусах с целью повышения доверия потребителей к электромобилям. Еврокомиссия также считает, что это снизит необходимость замены аккумуляторов на ранних стадиях эксплуатации транспортного средства, уменьшая потребность в сырье, необходимом для производства аккумуляторов.

Кроме того, все транспортные средства должны будут отвечать требованиям в течение более продолжительного периода. Так, легковые автомобили и малая коммерческая техника должны соответствовать стандартам до достижения ими 200 000 км пробега и 10-летнего возраста. Это вдвое превышает действующие требования Евро-6 (100 000 км пробега и 5 лет). Аналогичные правила будут действовать также для автобусов и грузовиков.

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Ожидается, что в 2035 году стандарт Евро-7 позволит сократить общие выбросы NOx на 35% от легковых автомобилей и микроавтобусов, и на 56% от автобусов и грузовиков по сравнению со стандартом Евро 6. При этом вредные вещества из выхлопных газов легковушек и малой коммерческой техники должны сократиться на 13%, автобусов и грузовиков – на 39%, а частиц из тормозной системы легковых автомобилей – на 27%.

Теперь предложение Комиссии будет передано на рассмотрение и утверждение Европейского Парламента и Совета Европейского Союза.

Почему автопроизводители против?

К 2035 году выбросы CO 2 новых транспортных средств должны сократиться на 100%, то есть стать нулевыми. Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) считает, что новые стандарты Евро-7 в редакции, предложенной Еврокомиссией, могут препятствовать достижению этой цели.

Представители Ассоциации подчеркивают, что действующие нормы Евро-6 подразумевают наиболее комплексные и жесткие стандарты выбросов в мире. “Автомобильная промышленность очень серьезно относится к роли в сокращении выбросов CO 2 и других загрязняющих веществ. В прошлом году мы сделали очень конструктивное предложение по новому стандарту Евро 7, которое привело бы к значительному сокращению выбросов загрязняющих веществ, таким образом, улучшив качество воздуха”, — объяснил Оливер Зипсе, Президент ACEA и Генеральный директор BMW. “К сожалению, экологические преимущества предложения Комиссии очень ограничены, в то время как она значительно увеличивает затраты на изготовление транспортных средств. Она фокусируется на экстремальных условиях вождения, почти не имеющих отношения к реальной жизни”, говорит Зипсе.

ACEA подчеркивает, что предложение Евро VII особенно жесткое для грузовых автомобилей. Чтобы соответствовать нормам Евро-7, производителям грузовиков придется переориентировать значительные инженерные и финансовые ресурсы по производству аккумуляторов и топливных элементов на двигатели внутреннего сгорания.

“Это повлияет на наш переход к транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов. Это плохо для климата, это плохо для здоровья людей и плохо для отрасли”, — сказал Мартин Лундстедт, генеральный директор Volvo Group и глава Совета коммерческого транспорта ACEA.

“Политики должны сосредоточиться на мероприятиях, ускоряющих обновление автопарка, придавая приоритет инвестициям в транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, что будет оказывать гораздо большее влияние как на качество воздуха, так и на сокращение выбросов CO2”, сказал Лундстедт.

По мнению Ассоциации, окончательная редакция стандарта Евро-7 вряд ли будет готова к середине 2024 года, особенно учитывая длинный перечень дополнительных испытаний, которые она включает. ACEA считает, что предложенные сроки имплементации — июль 2025 для легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, и июль 2027 для большегрузных транспортных средств — нереалистичны из-за огромного количества моделей и модификаций транспортных средств, которые необходимо предварительно разработать, спроектировать, протестировать и обновить. Поэтому стандарт Евро-7 может быть очень сложным и дорогостоящим, предупреждают автопроизводители.

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Эксперты Института исследований авторынка отмечают, что экологические стандарты Евро в Европейском Союзе касаются в первую очередь автопроизводителей, ведь распространяются на импорт и изготовление новых транспортных средств, и не действуют на подержанные авто. Таким образом, введение новых стандартов “Евро-7” не повлияет на автомобильный рынок Украины, ведь продажи новых авто составляют менее 4% от общего количества сделок купли-продажи. В случае, если новые машины подорожают из-за ввода “Евро-7”, новые транспортные средства станут еще менее доступны, так что их продажи еще больше сократятся.

Впрочем, пока Украина не является членом Европейского Союза, в стране могут действовать другие стандарты. Например, сегодня на изготовление и импорт новых машин действует “Евро-5”, что позволяет импортировать более дешевые автомобили с других рынков, которые не разрешены в ЕС — например, Китая.