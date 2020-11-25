Очікується, що він почне діяти в 2025 році.

Багато європейських автомобільних експертів вважають, що після впровадження нового екологічного стандарту фактично настане кінець ери двигунів внутрішнього згоряння. Автовиробники припинять їх розробляти.

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Тим часом наголошується, що мережа електричних станцій для електрокарів і гібридів у Європі поки що тільки розвивається. До 2025 року її інфраструктура буде розвинена недостатньо.

Поки не відомо точно, які норми будуть у Євро-7. Передбачається, що у Euro 7A рівень викидів СО 2 буде нижчий на 66% в порівнянні з Euro 6D, викиди азоту – в 2 рази менші, а викиди твердих частинок – в 6 разів менші.