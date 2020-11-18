Необхідність перерахування додаткових коштів автопромисловості Німеччини пов'язали з "довгостроковими структурними змінами". Ангела Меркель зустрілася з представниками автомобільної промисловості.

Федеральний уряд Німеччини виділить на підтримку автомобільної галузі країни в умовах пандемії додатково ще 3 млрд євро. Про це йдеться в заяві офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), оприлюдненому ввечері у вівторок, 17 листопада. Таким чином, загальний обсяг підтримки німецьких автовиробників досягне близько 5 млрд євро.

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Зайберт обгрунтував необхідність надання зазначених коштів "довгостроковими структурними змінами", які, за його словами, пов'язані з "великими труднощами".

У той же час представник уряду Німеччини зазначив, що "після різкого падіння продажів в першому півріччі" галузь зараз демонструє "перші ознаки відновлення".

З нині заявлених коштів 1 млрд євро надійде в так званий "фонд майбутнього автомобільної промисловості", він призначений для фінансування середньострокових і довгострокових стратегій трансформації даного сектора. З цією метою необхідно посилити співпрацю між окремими структурами на федеральному, земельному і регіональному рівні, а також між представниками бізнесу, профспілок і наукової сфери.

Крім того, Берлін ще влітку продовжив до кінця 2021 року виплати премій покупцям автомобілів з електричними і гібридними моторами, тепер же вирішено до 2025 року продовжувати перерахування винагород за інновації.

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Голова Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA) Хильдегард Мюллер (Hildegard Müller) заявила після розмови з канцлером ФРН Ангелою Меркель (Angela Merkel), яка увечері 17 листопада зустрілася з представниками автоіндустрії, що продовження виплат - це допомога у захисті клімату і економічному розвитку. "Кожного тижня завдяки нам на вулицях Німеччини з'являються 12 тисяч нових електроавтомобілів", - зазначила вона.

На тлі пандемії в ФРН різко знизилося число реєстрованих нових автомобілів. Так, в квітні вона зменшилася на 61,1 відсотка в порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року. Виняток склали лише американські електромобілі Tesla, що показали зростання приблизно на 10 відсотків.