Народні депутати ініціюють заборону імпорту машинокомплектів з Росії.

Складання автомобілів на Запорізькому автозаводі, яке відновилось у серпні 2020 року, може буде закінчене уже до кінця поточного року. Це може статися через заборону ввезення в Україну з Росії не лише готових автомобілів, але й комплектуючих до них. Адже саме з машинокомплектів, що виробляються в Росії, сьогодні збирає автомобілі Renault та Lada Запорізький автозавод.

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З ініціативою заборонити цей метод ввозу виступив народний депутат Роберт Горват. У своєму пості в Фейсбук він повідомив, що разом з іншими нардепами направив до прем'єр-міністра України звернення щодо заборони імпорту автомобілів та їх комплектуючих із Російської Федерації – продовження заборони після 2020 року та посилення її щодо ввозу не лише готових автомобілів, але й комплектуючих для них.

"Кабінет Міністрів України має вжити заходів щодо продовження дії постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації”, та постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1146 “Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації”, - пише нардеп Роберт Горват. - Також ми звернули увагу Прем’єр-міністра на необхідність внесення шасі та кузовів для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701-8705 за товарними позиціями 8706, 8707 згідно з УКТЗЕД (що походять з Російської Федерації) до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України. Не купувати від ворога – такою має бути державницька позиція!"

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Нардеп зауважив, що за період з січня по серпень 2020 року в Україну було імпортовано шасi з установленими двигунами та кузовів для моторних транспортних засобiв, що походять з Російської Федерації, на загальну суму близько 3 млн. дол. США.