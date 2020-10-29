Народные депутаты инициируют запрет импорта машинокомплектов из России.

Сборка автомобилей на Запорожском автозаводе, которая возобновилась в августе 2020 года, возможно будет закончена уже к концу текущего года. Это может произойти из-за запрета ввоза в Украину из России не только готовых автомобилей, но и комплектующих к ним. Ведь именно из машинокомплектов, производимых в России, сегодня собирает автомобили Renault и Lada Запорожский автозавод.

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С инициативой запретить этот метод ввоза выступил народный депутат Роберт Горват. В своем посте в Фейсбук он сообщил, что вместе с другими нардепами направил к премьер-министру Украины обращение относительно запрета импорта автомобилей и их комплектующих из Российской Федерации – продление запрета после 2020 года и усиление ее относительно ввоза не только готовых автомобилей, но и комплектующих для них.

"Кабинет Министров Украины должен принять меры относительно продолжения действия постановления Кабинета Министров Украины от 30.12.2015 № 1147 “О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации”, и постановления Кабинета Министров Украины от 30.12.2015 № 1146 “О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации”, – пишет нардеп Роберт Горват. – Также мы обратили внимание Премьер-министра на необходимость внесения шасси и кузовов для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 по товарным позициям 8706, 8707 согласно УКТВЭД (происходящих из Российской Федерации) в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины. Не покупать от врага – такой должна быть государственная позиция!"

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Нардеп отметил, что за период с января по август 2020 года в Украину было импортировано шасси с установленными двигателями и кузовов для моторных транспортных средств, происходящих из Российской Федерации, на общую сумму около 3 млн. дол. США.