У жовтні виробництво автомобілів знизилось на чверть, а з початку року падіння складає майже 40%.

За попередніми даними Укравтопрому, в жовтні на українських заводах було зібрано 687 од. автотранспортних засобів. У порівнянні з результатом річної давності випуск автотранспорту в країні знизився майже на чверть.

Читайте також: Чого домоглись "євробляхери" своїми протестами

Найбільше у минулому місяці було виготовлено легкових автомобілів. Жовтневий результат в цьому сегменті українського автопрому склав 606 авто, що на 24% менше, ніж роком раніше. З цієї кількості 428 автомобілів було зібрано на Єврокарі, а 178 машин випустив ЗАЗ.

Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) скоротився на 87% до 4 шт. (всі виготовлені на заводі «Черкаський автобус»).

На 5% впало виробництво автобусів. Протягом місяця на п’яти підприємствах було зроблено 77 автобусів. Більше за інших, як і роком раніше, виготовив автобусів «Черкаський автобус» – 29 шт. Чернігівський автозавод закінчив місяць показником – 22 автобуса. На Богдані відзвітували про випуск 12 од. Ще 10 автобусів вироблено на ЗАЗі та 4 шт. зібрав Часівоярській завод.

Всього з початку 2020 року в Україні було випущено 3791 од. автотранспортних засобів, що на 39% менше, ніж десять місяців минулого року.