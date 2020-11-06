Протягом останніх трьох днів "євробляхери" влаштували мітинг біля будівлі парламенту. Натомість отримали лише обіцянки та продовження меморандуму з МВС.

Власники автомобілів на європейській реєстрації вимагали від влади ухвалення законопроєкту щодо доступного розмитнення. У зв'язку з цим, мітингувальники заблокували рух на вулиці Грушевського в Києві та декількох інших містах.

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Під вечір 5-го листопада "євробляхери" розблокували рух у центрі столиці для транспорту, але вони продовжили залишатися на своїх місцях до якоїсь конкретики.

Пізніше вони все ж прибрали машини з урядового кварталу після розмови з депутатами. У Верховній Раді їм пообіцяли вирішити питання доступного розмитнення до грудня 2020 року.

Зазначимо, що цей законопроєкт передбачає упорядкування структури акцизного податку та внесення відповідних змін до Податкового та Митного кодексів. Згідно з ними, пропонується звільнити від сплати акцизного податку нові та вживані транспортні засоби від 1 січня 2021 року.

Також передбачені пільги для власників автомобілів на єврономерах, які вже знаходяться на території України: протягом 180 днів з дня набуття законами чинності вони зможуть розмитнити автомобілі без застосування штрафних санкцій, але за умови сплати всіх митних платежів та добровільної сплати 8,5 тис грн до держбюджету.

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Окрім того, пропонується звільнити від сплати акцизу вже в 2020 році учасників та ветеранів АТО, які ввозять один легковий автомобіль (або вантажний повною масою до 3,5 тонни, або автобус, або причіп) для особистого користування.

Законопроект також передбачає з 1 січня 2021 року повернення обов’язкового техогляду.