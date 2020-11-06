В течение последних трех дней "евробляхеры" устраивали митинг у здания парламента. Взамен получили только обещания и продолжение меморандума с МВД.

Владельцы автомобилей на европейской регистрации требовали от властей принятия законопроекта о доступной растаможке. В связи с этим митингующие заблокировали движение на улице Грушевского в Киеве и нескольких других городах.

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Под вечер 5-го ноября "евробляхеры" разблокировали движение в центре столицы для транспорта, но они продолжили оставаться на своих местах до какой-то конкретики.

Позже они все же убрали машины из правительственного квартала после разговора с депутатами. В Верховной Раде им пообещали решить вопрос доступной растаможки до декабря 2020 года.

Отметим, что этот законопроект предусматривает упорядочение структуры акцизного налога и внесение соответствующих изменений в Налоговый и Таможенный кодексы. Согласно им, предлагается освободить от уплаты акцизного налога на новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года.

Также предусмотрены льготы для владельцев автомобилей на еврономерах, которые уже находятся на территории Украины: в течение 180 дней со дня вступления законов в силу они смогут растаможить автомобили без применения штрафных санкций, но при условии уплаты всех таможенных платежей и добровольной уплаты 8,5 тыс грн в госбюджет.

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Кроме того, предлагается освободить от уплаты акциза уже в 2020 году участников и ветеранов АТО, которые ввозят один легковой автомобиль (или грузовой полной массой до 3,5 тонны, или автобус, или прицеп) для личного пользования.

Законопроект также предусматривает с 1 января 2021 года возвращение обязательного техосмотра.