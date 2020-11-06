В октябре производство автомобилей снизилось на четверть, а с начала года падение составляет почти 40%.

По предварительным данным Укравтопрома, в октябре на украинских заводах было собрано 687 ед. автотранспортных средств. По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране снизился почти на четверть.

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Больше всего в прошлом месяце было произведено легковых автомобилей. Октябрьский результат в этом сегменте украинского автопрома составил 606 авто, что на 24% меньше, чем годом ранее. Из этого количества 428 автомобилей было собрано на Еврокаре, а 178 машин выпустил ЗАЗ.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) сократился на 87% до 4 шт. (Все изготовлены на заводе “Черкасский автобус”).

На 5% упало производство автобусов. В течение месяца на пяти предприятиях было сделано 77 автобусов. Больше других, как и годом ранее, произвел автобусов “Черкасский автобус” – 29 шт. Черниговский автозавод закончил месяц показателем – 22 автобуса. На Богдане отчитались о выпуске 12 ед. Еще 10 автобусов произведено на ЗАЗе и 4 шт. собрал Часивоярский завод.

Всего с начала 2020 года в Украине было выпущено 3791 ед. автотранспортных средств, что на 39% меньше, чем за десять месяцев прошлого года.