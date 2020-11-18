Необходимость перечисления дополнительных средств автопромышленности Германии связали с "долгосрочными структурными изменениями". Ангела Меркель встретилась с представителями автомобильной промышленности.

Федеральное правительство Германии выделит на поддержку автомобильной отрасли страны в условиях пандемии дополнительно еще 3 млрд евро. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), обнародованном вечером во вторник, 17 ноября. Таким образом, общий объем поддержки немецких автопроизводителей достигнет около 5 млрд евро.

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Зайберт обосновал необходимость предоставления указанных средств "долгосрочными структурными изменениями", которые, по его словам, связаны с "большими трудностями".

В то же время представитель правительства Германии отметил, что "после резкого падения продаж в первом полугодии" отрасль сейчас демонстрирует "первые признаки восстановления".

Из ныне заявленных средств 1 млрд евро поступит в так называемый "фонд будущего автомобильной промышленности", он предназначен для финансирования среднесрочных и долгосрочных стратегий трансформации данного сектора. С этой целью необходимо усилить сотрудничество между отдельными структурами на федеральном, земельном и региональном уровне, а также между представителями бизнеса, профсоюзов и научной сферы.

Кроме того, Берлин еще летом продлил до конца 2021 года выплаты премий покупателям автомобилей с электрическими и гибридными моторами, теперь же решено до 2025 года продолжать перечисление вознаграждений за инновации.

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Глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер (Hildegard Müller) заявила после разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), которая вечером 17 ноября встретилась с представителями автоиндустрии, что продолжение выплат - это помощь в защите климата и экономическому развитию. "Каждую неделю благодаря нам на улицах Германии появляются 12 тысяч новых электроавтомобилей", - отметила она.

На фоне пандемии в ФРГ резко снизилось число регистрируемых новых автомобилей. Так, в апреле она уменьшилась на 61,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Исключение составили лишь американские электромобили Tesla, показавшие рост примерно на 10 процентов.